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  • Gründliche Rasur
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Philips Shaver 500 SeriesKompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S595/05

4.2
| (18) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Gründliche Rasur
Die Philips 500 Series mit ihrem kompakten Design wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, auch für unterwegs. Mit unserem tragbaren Rasierer können Sie sich jederzeit und überall pudelwohl fühlen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Auch für unterwegs

Gründliche Rasur

  • SteelPrecision Klingen

  • Lift & Cut-Technologie

  • 3D Flex-Scherköpfe

  • Leistungsstarker Motor

Gründliche Rasur, selbst unterwegs

Gründliche Rasur, selbst unterwegs

Unser einzigartiges rotierendes Lift & Cut-Rasiersystem hebt das Haar sanft von der Wurzel, ohne dabei die Haut zu schneiden, für eine gründliche Rasur.

Effizienz in alle Richtungen

Effizienz in alle Richtungen

Unsere um 360° rotierenden SteelPrecision Klingen erfassen Haare, die in verschiedene Richtungen wachsen. 3.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Die federnden 3D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in drei Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt und eine angenehme Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.2

von 5

18

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Vorteile

Klein, handzaam, stil

Nachteile

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-07-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

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Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-05-29

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Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

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Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-05-22

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Date of Use 2026-05-22

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 