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Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S9090/43

4.2
| (2361) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Perfektion mit jedem Zug
Der Shaver 9000 ist unser bisher fortschrittlichster Rasierer. Die einzigartige Technologie zur Konturenerkennung passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an, und das V-Track-System führt die Haare für ein besonders gründliches Ergebnis in die optimale Schneideposition.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Erfasst bis zu 20 % mehr Haare* mit jedem Zug

Perfektion mit jedem Zug

  • V-Track Präzisionsklingen

  • In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe

  • Reinigungsbürste und Präzisionstrimmer

Klingen führen die Haare in die optimale Schneideposition für gründliche Ergebnisse

Klingen führen die Haare in die optimale Schneideposition für gründliche Ergebnisse

Gönnen Sie sich eine gründliche Rasur. Die V-Track Precision-Klingen führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge. Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec

Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

2361

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

30/10/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Rasierergebnis

Das war bereits mein 6 Rasierer von Philips daher jederzeit zu empfehlen

Vorteile

Sehr gutes Ergebnis

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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27/08/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Top Rasieer

Das ist der beste Rasierapparat den ich in meinen 77 Lebensjahren je hatte. Absolut sanfte Rasur und super Rasierergebnis.

Vorteile

Super Rasierleistung

Nachteile

Man muß eine Szandschale nachkaufen

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08/08/2021

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Typisch Philips. Robust, gründlich und einfach

Bewährte Technik von Philips. Einfache Bedienung. Gründlich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch

  2. SmartClick Gesichtsreinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung