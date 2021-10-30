Eingestellt
V-Track Präzisionsklingen
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
Reinigungsbürste und Präzisionstrimmer
Gönnen Sie sich eine gründliche Rasur. Die V-Track Precision-Klingen führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge. Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2361
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Bierhermann
30/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Rasierergebnis
Das war bereits mein 6 Rasierer von Philips daher jederzeit zu empfehlen
Vorteile
Sehr gutes Ergebnis
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Hein Mück
27/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Rasieer
Das ist der beste Rasierapparat den ich in meinen 77 Lebensjahren je hatte. Absolut sanfte Rasur und super Rasierergebnis.
Vorteile
Super Rasierleistung
Nachteile
Man muß eine Szandschale nachkaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
G TF geh ich hu
08/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Typisch Philips. Robust, gründlich und einfach
Bewährte Technik von Philips. Einfache Bedienung. Gründlich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9031/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch
SmartClick Gesichtsreinigungsbürste im Vergleich zur manuellen Reinigung im gleichen Zustand auf Basis der Ergebnisse aus einem externen klinischen Test mit 30 Kandidaten 3 Stunden nach der Reinigung