Mehr als 45 Jahre war ich bei der großen Konkurrenz mit B****. Und am Ende war es - selbst bei einer der hochpreisigsten Versionen - nur noch ein einziger Ärger, weil die Qualität etrem nachgelassen hatte, der Scherkopf nach nur 5 Monaten anstatt 18 auseinander fiel und der Rasierer selbst nach weniger als einem Jahr erhebliche Verschleißzeichen und Fehler zeigte. Da half auch die 5-Jahres-Garantie nicht... Und das war der Grund, warum ich zu Philips wechselte, und nach langen Recherchen den i9000 Prestige aussuchte und kaufte. Vor vielen Jahren hatte ich schon einmal zwischen den B*-Rasierern einen Philips und war damals nicht so überzeugt. Umso gespannter war ich jetzt, wie die aktuelle Serie sich bewähren würde. Die Freude war groß, denn das Rasurerlebnis war für mich regelrecht "schockierend" gut: Seeeehr sanft, dazu schnell und äußerst gründlich. Ich würde sagen, besser als B****. Das Handling, wenn man von einem Vibrationsrasierer kommt und zu einem Rotationsrasierer wechselt, war etwas gewöhnungsbedürftig, aber schnell erlernt. Sehr hilfreich finde ich den beleuchteten Ring am Rasierer, der mir anzeigt, ob ich den idealen Anpressdruck habe. Die APP mit Bluetooth-Anbindung dagegen brauche ich nicht wirklich - das ist eher etwas für "Freaks" ;) . Wenn man sich zuvor etwas mit dem Rasierer beschäftigt hat, ist die Bedienung auch klar - allerdings musste ich dazu recherchieren und auch ein Manual als PDF herunterladen, um die winzigen Piktogramme der beiliegenden Mini-Anleitung erkennen zu können. Dazu kommt, dass nicht alles im Manual steht, z.B. auch keine Informationen, welche Funktionen die Taste UNTER dem Display hat. Die Google-KI half hier weiter, doch bei diesem (einzigen) Kritikpunkt würde ich Philips empfehlen, eine bessere und auch vollständige Anleitung beizulegen. Auch die Videos auf der Website von Philips helfen hier nicht weiter, weil dieser Punkt ausgeklammert wurde bzw. nicht klar zu finden ist. Der Rasierer selbst liegt gut in der Hand, ist flüsterleise und arbeitet sehr schonend und dabei gründlich. Die Reinigung ist einfach - bis auf das monatliche Zerlegen des Scherkopfes; hier ist ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt. Ich empfinde es aber trotzdem als gut, dass man alles so einfach zerlegen und wirklich gründlich reinigen kann. Hervorragend finde ich, dass man für die komplette Scherkopfeinheit Ersatzteile bekommt! Das nenne ich wirklich nachhaltig! Hut ab für Philips, dass sie hier einen sehr viel besseren Weg gehen, als die meisten anderen Hersteller. Ich habe meinen Rasierer direkt registriert, um von der 5 Jahres-Garantie zu profitieren und empfehle das jedem Käufer. Prinzipbedingt gehe ich davon aus, dass der Verschleiß bei den Philips-Rasierern durch das Rotationsprinzip (keine Hin- und Hervewegung, welche die Kunststoffteile mechanisch stärker beanstprucht) eher eine längere Lebensdauer haben. Hier habe ich bei B**** viel Lehrgeld gezahlt, vor allem, nachdem die Produktqualität bei den Modellüberarbeitungen extrem nachgelassen hat. Ich hoffe nun, dass mein Rasierer wirklich lange hält, denn dafür gebe ich auch gerne einen angemessenen Betrag aus. Mein Appell an Philips (ich bin beruflich Qualitätsmanager in meinem Betrieb): Haltet Eure Produktqualität und Haltbarkeit so hoch wie möglich und geht im Zweifelsfall lieber mit dem Preis hoch, als an der Qualität zu sparen! Genau das (erheblich schlechtere Produktqualität und extrem nachlassende Lebensdauer) war der Grund, warum ich von Eurem größten Mitbewerber nach mehr als 45 Jahren zu Euch gewechselt bin! Und ich hoffe, dass ich hier nun nicht enttäuscht werde, sondern mich viele Jahre an Eurem Rasierer erfreuen darf.