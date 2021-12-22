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ShoqBoxTragbarer, kabelloser Lautsprecher

SB300B/00

4

| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Satte Beats, gleißende Lichter

Lassen Sie satte Beats erklingen! Die Philips Shoqbox SB300 wartet mit explosiven, pulsierenden Bässen über zwei Bassstrahler auf. Für noch mehr Power sorgen Lichter, die im Rhythmus pulsieren. Robust, stoßfest und wasserfest – die Party ist da, wo Sie sind.

Alle Vorteile anzeigen

Satte Beats, gleißende Lichter

  • Bluetooth®

  • Wasserfest, stoßfest

  • Mehrfarbiges Licht

Integrierter Akku für dauerhafte Partystimmung

Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

Es werde Licht! Zum Beat pulsierendes mehrfarbiges Licht

Es werde Licht! Zum Beat pulsierendes mehrfarbiges Licht

Gehen Sie ins Licht, und spüren Sie die hämmernden Beats und gleißenden Lichter. Verschiedene Farben pulsieren zum Rhythmus und erwecken so Ihre Musik zum Leben – für ein intensiveres Partyerlebnis. Wenn Sie lieber im Dunkeln tanzen, ist das auch kein Problem – einfach einen Schalter betätigen und schon ist das Licht aus.

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Vorteile

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Nachteile

Weet nog niet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B wireless portable speaker verfasst

Datum der Benutzung 2021-11-22

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Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B wireless portable speaker verfasst

Datum der Benutzung 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

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Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios verfasst

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28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil verfasst

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