Hallo Ihr Lieben, gestern hat mich der Nikolaus doch freudig überrascht und mir etwas wundervolles in den Stiefel gesteckt. Naja nicht direkt hinein, denn auch wenn der Philips SB300B sehr kompakt daher kommt, passte er in meine halbhoen Schuhe dann doch nicht rein. Was soll ich sagen, erster Eindruck nach dem Auspacken fällt sehr positiv aus. Der Lautsprecher ist entgegen den meisten nicht rund oder rechteckig, sondern viel mehr ja fast wie ein achteck gebaut. Er hat links und rechts jeweils ein Bass Membran und vor kopf einen Hoch-Mittel membran. Um die beiden seitlichen Membrane zu schützen ist ein umlaufendes Metallflacheisen verbaut. Ich finde dies sehr praktisch, zum einen sieht er dadurch sehr stylisch aus und zum anderen kann man Ihn so beliebig aufstellen. Er ist nicht zu schwer und auch nicht zu groß, wie auf den u.a. Bilder unschwer zu erkennen ist. Auf der unteren Seite befindet sich unter einer Vollgummikappe die Ladebuche sowie noch ein weitere Anschluss. Im ganzen gefällt mir persönlich das Design sehr gut, er ist gut verarbeitet und optisch sehr ansprechend. Bedient wird der SB300B via den oben liegenden Knöpfen. Da er wasserdicht ist, sind es weiche Gummiknöpfe wie folgt. je einen für laut und leise zu verstellen einen für die Verbindung einen für Power und das Beste um die Musikgesteuerten LED's abzustellen. Die Bedieunung und Verbindung geht wie von selbst, einfach auf den Bluetooth Knopf drücken, auf dem jeweiligen Gerät ebenfalls Bluetooth aktivieren und schon findet er den Speaker. Die LED's reagieren auf den Takt der Musik, Hier ist sehr schön zu sehen, wie das Zusammenspiel zwischen Speaker und LED erfolgt.Die Farben sind im bekannten Spectrum der LED's und machen Ihren Job für diese größe ganz gut. Der Klang ist aus meiner Sicht recht gut, wenn man im Hinterkopf hat, das es sich um einen sehr kompakten und kleinen Lautsprecher handelt. Er spielt sehr laut und überrascht im mittleren Lautstärkebreich. Natürlich ist er kein Basswunder aber dennoch finde ich Ihn für den gedachten Zweck mehr als ausreichend. Kurz und knapp ich habe mich sehr gefreud und würde den Speaker auch kaufen, wenn ich Ihn nicht vom Nikolaus bekommen hätte. Was mich dennoch dazu bewegt hat, Ihm keine fünf Sterne zu geben ist die Tatsache, dass das coole Design auch dazu führt, dass er nicht in jede Tasche mal so eben rein passt.