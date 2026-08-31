Eingestellt
SBA161/10
Leistungsstarke Stereoendstufe
Genießen Sie den kraftvollen Stereo-Raumklang von Ihrem Nokia Handy mit 2,5-mm-Buchse. Diese Lautsprecher machen ordentlich Power mit einem hocheffizienten, störungsfreien Digitalverstärker. Handyhalterung integriert.
Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.
Dank eines optimierten Luftkanals für die Akustik, der die Basstöne verstärkt, erleben Sie realistischen Sound und ein wirklich einzigartiges Hörerlebnis.
Die Wahl aus Batterie- oder Netzbetrieb bietet maximale Flexibilität für Ihr Soundsystem. Sie können Ihre Musik einfach überall genießen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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