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Tragbares Lautsprechersystem

SBA161/10

Leistungsstarke Stereoendstufe

Genießen Sie den kraftvollen Stereo-Raumklang von Ihrem Nokia Handy mit 2,5-mm-Buchse. Diese Lautsprecher machen ordentlich Power mit einem hocheffizienten, störungsfreien Digitalverstärker. Handyhalterung integriert.

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für Ihr Nokia Handy

Leistungsstarke Stereoendstufe

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Tiefbassröhre verstärkt niedrige Töne für optimalen Sound

Dank eines optimierten Luftkanals für die Akustik, der die Basstöne verstärkt, erleben Sie realistischen Sound und ein wirklich einzigartiges Hörerlebnis.

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

Die Wahl aus Batterie- oder Netzbetrieb bietet maximale Flexibilität für Ihr Soundsystem. Sie können Ihre Musik einfach überall genießen.

Technische Daten

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