Eingestellt
SBCMC8650/00
30 Meter kabelloser Freiheit
Dieses kabellose Mikrofon kombiniert Leistungsfähigkeit mit Bewegungsfreiheit für lebendige Veranstaltungen.
Kabellose Funk-Systeme, die im Bereich von UHF (ultrahohe Frequenz) arbeiten, gewährleisten einen reinen und klaren Empfang. Sie werden nie wieder durch Kabel eingeschränkt. Bewegen Sie sich frei nach Belieben. Und Sie werden auch nie wieder über das Kopfhörerkabel stolpern.
Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.
Der empfindliche Sensor des Mikrofons nimmt Geräusche aus allen Richtungen auf.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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