Eingestellt
Nur zur Anwendung am Körper und Gesicht
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Kabelloses Design
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Optimale haarfreie Ergebnisse wurden nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Um diese Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.1
von 5
113
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
oliver
15/06/2012
Deutschland
super ergebnis nach wenigen wochen
Top ergebnis nach nur 5 - 6 anwendungen - schmerzfrei und keine probleme mit nachwachsenden haaren - gute akkuleistung - einfach in der anwendung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2002/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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mandi1020
10/11/2013
Österreich
sehr gutes Produkt
Einfach in der Anwendung. Nach kurzer Zeit sehr gute Erfolge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sophenaz
03/08/2015
United Kingdom
Excellent, worth the money
Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system verfasst
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