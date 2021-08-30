Eingestellt
Angepasste DualMotion-Technologie
Sanft, Massage und frische Augen
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Dermatologen aus Asien und Europa waren in der Entwicklungsphase des intelligenten Bürstenkopfs für sensible Haut beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von empfindlicher, schnell reizbarer Haut vollständig berücksichtigt werden.
VisaPure Advanced reinigt mit einer besonders schonenden und intelligenten Reinigungsbürste die Haut sanft und macht sie weich und strahlend. Die 32.000 besonders dünnen Borsten wurden für die sanfte Reinigung entwickelt. Dank des NFC-Tags im Bürstenkopf kann diese Bürste mit niedrigeren Rotationsstufen, weniger Vibration und einer kürzeren Dauer an Ihren empfindlichen Hauttyp angepasst werden. Genießen Sie die Vorteile eines speziellen Bürstenkopfs, der sich mit verschiedenen Intensitätsstufen, die für Ihre Haut am besten geeignet sind, an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Der Bürstenkopf bietet eine revitalisierende und entspannende Massage. Dadurch werden die kleinen Gesichtsmuskeln entspannt und verleihen Ihrer Haut ein revitalisierendes Gefühl. Die Bürste erreicht das, was Hände allein niemals erreichen könnten. Es fühlt sich an, als wenn 750 Fingerspitzen pro Minute sanft die Haut massieren. Abgesehen von den wohltuenden Effekten bietet diese Massage eine Vielzahl von Vorteilen für Ihre Haut. Sie regt den Blutfluss an, wodurch Ihre Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was wiederum zu einem besseren Gesamthautbild für empfindliche Haut führt.
Auszeichnungen
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
theKlaus60
30/08/2021
Deutschland
Insgesamt sehr empfehlenswert
Die Gesichtsreinigungsbürste liegt gut in der Hand und fühlt sich duch die Oberfläche gut an. Es ist ordentlich verpackt und enthält 1 Massageaufsatz mit 5 Kugeln und einen Bürstenkopf. Wenn man sich bei Philips registriert und den abbestellbaren Newsletter abonniert, bekommt man nach einiger Zeit einen zweiten Bürstenaufsatz kostenlos zugeschickt (dafür ist die Registrierung wirklich nicht zuviel verlangt). Doch nun meine Meinung zur Anwendung: Die Bürste ist durch das Rotieren und das gleichzeitige Vibrieren sehr angenehm auf der Haut und pflegt gut. Die Haut fühlt sich danach gereinigt und frisch an. Zudem zeigt einem das Gerät, wie lange man einen Gesichtsteil behandeln muss, indem es kurz stoppt, was sehr praktisch ist um sich daran zu orientieren. Man kann auch zwischen 2 Stufen für milde und intensive Behandlung umschalten Der Wechsel zum Massageaufsatz geht einfach und schnell und das Maschinchen erkennt dies und stellt sofort sein Programm um. Die Massage selbst ist sehr angenehm und entspannend. Zusätzlich kann man noch diverse andere Bürstenaufsätze erwerben (Peeling, Sensitiv, Deep Pore Cleansing), die meist zwischen 10 und 15 Euro kosten. Die Ladestation ist recht praktisch, da sie das Gerät so aufnimmt, dass die Reinigungsbürste an der Luft trocknen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5320/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Polo18
25/02/2021
Deutschland
Großartiges Wellness Produkt
Empfehlung für alle mit sensibler Haut. Die das Gefühl von sauberer Haut lieben
Vorteile
Tolles Gerät, das Gefühl von zarter , sauberer Haut. Benötigt nur wenig Reinigungsprodukt. Dank länger Akku Leistung für den Urlaub perfekt.
Nachteile
Mann bekommt nicht mehr alle Aufsätze nach gekauft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
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Katze12
13/06/2019
Deutschland
Spitzenklasse
Meine Haut ist weicher und ebenmässiger. Meine Poren sind kleiner geworden, meine Pickel weniger. Die einzelnen Bürsten sind angenehm weich. Meine Haut wurde von Tag zu Tag besser. Die Massage ist herrlich. Ich kann die Gesichts Bürste nur weiter empfehlen. Die Reinigung ist für mich zu einem Ritual geworden. Die Handhabung ist einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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