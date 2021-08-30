Die Gesichtsreinigungsbürste liegt gut in der Hand und fühlt sich duch die Oberfläche gut an. Es ist ordentlich verpackt und enthält 1 Massageaufsatz mit 5 Kugeln und einen Bürstenkopf. Wenn man sich bei Philips registriert und den abbestellbaren Newsletter abonniert, bekommt man nach einiger Zeit einen zweiten Bürstenaufsatz kostenlos zugeschickt (dafür ist die Registrierung wirklich nicht zuviel verlangt). Doch nun meine Meinung zur Anwendung: Die Bürste ist durch das Rotieren und das gleichzeitige Vibrieren sehr angenehm auf der Haut und pflegt gut. Die Haut fühlt sich danach gereinigt und frisch an. Zudem zeigt einem das Gerät, wie lange man einen Gesichtsteil behandeln muss, indem es kurz stoppt, was sehr praktisch ist um sich daran zu orientieren. Man kann auch zwischen 2 Stufen für milde und intensive Behandlung umschalten Der Wechsel zum Massageaufsatz geht einfach und schnell und das Maschinchen erkennt dies und stellt sofort sein Programm um. Die Massage selbst ist sehr angenehm und entspannend. Zusätzlich kann man noch diverse andere Bürstenaufsätze erwerben (Peeling, Sensitiv, Deep Pore Cleansing), die meist zwischen 10 und 15 Euro kosten. Die Ladestation ist recht praktisch, da sie das Gerät so aufnimmt, dass die Reinigungsbürste an der Luft trocknen kann.