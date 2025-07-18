Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Mit Nachtlicht
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur du dein Baby hörst.
Höre jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit du dein Baby immer hören kannst.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher du an deinem Baby bist, desto weniger Energie benötigst du für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
STEF-GE
18/07/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Babyphone
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Babyphone. Erstklassige Sprachqualität und ein beruhigendes Gefühl.
Vorteile
Gute Sprachqualität
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Annanym
01/09/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Hält was es verspricht!
Philips Avent Audiophones DECT-Babyphone SCD503/26 hat eine ausreichende Reichtweite mit einer guten Klangqualität. Das Babyphone reagiert zuverlässig auf Geräusche. Die Übertragung funktioniert einwandfrei. Die Installation war einfach und unkompliziert. Der Sender funktioniert zwar nur mit Netzteil, dafür aber kann die Elterneinheit sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterien betrieben werden. Kleines Extra - angenehmes weiches Nachtlicht. Preis-Leistungsverhältnis: Top!
Vorteile
Klang
Nachteile
Laut beim Ausschalten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dobi_testet
31/08/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Klare Kaufempfehlung!
Ich habe die Möglichkeit erhalten das Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone von der Firma Philips zu testen. Das Gerät hat eine sehr gute Reichweite und Klangqualität! Jedes Geräusch wird vom Gerät wahrgenommen und auch in verschiedenen Stockwerken in unserem Haus gab es keine Probleme. Selbst wenn man die Reichweite überschreiten sollte, erhält man eine Warnmeldung! Selbst wenn man das Elternteil auf lautlos stellt, da man zum Beispiel besuch hat, wird der Geräuschpegel des Babys visuell durch farblich dargestellt. Toll ist auch die Nutzung des Gerätes als Nachtlicht, so ist ein separates Nachtlicht nicht mehr notwendig! Das Preisleistungsverhältnis bei dem Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone ist topp! Ich kann das Babyphone nur empfehlen und für mich ist es ein sehr zuverlässiges Produkt mit sehr sinnvollen Funtionen!
Vorteile
Reichweite, Klangqualität, Warnmeldung, Preisleistungsverhältnis, Nachtlicht
Nachteile
keine
Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.
Das Babyphone hat keine Ladefunktion.