Das Babyfon ist sehr schlicht gehalten und überzeugt in seiner Einfachheit. Es hat nur wenige Funktionen, die für uns völlig ausreichend sind. Das Babyteil muss am Strom angeschlossen werden, während das Elternteil mit Strom oder mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) genutzt werden kann. Laut Angaben soll der Akku ca 24 Stunden halten, dies kommt gut hin. Wir nutzen es abends für ca 3 Stunden und mussten ca einmal die Woche die Batterien wechseln. Unsere kleine Maus schläft mittags gerne draußen im Kinderwagen, da hätten wir uns gewünscht, dass man das Babyteil auch ohne Kabel nutzen kann. Das Babyfon hat einen sehr klaren Sound, der gut im Innen- und Außenbereich zu hören ist. Abends schläft unsere Maus im ersten Stock, wir konnten bequem noch gemütlich ein wenig im Garten sitzen, während sie geschlafen hat. Die Reichweite soll im Innenbereich ca 50m und im Außenbereich bei ca 300m liegen. Wir haben dies extra ausprobiert und können es bestätigen. Das Audio Babyfon verfügt über eine Nachtlichtfunktion, die wie als sehr angenehm empfanden. Das Licht ist nicht zu hell und schön warm. Es war in keiner Weise unangenehm und unsere Maus konnte damit sehr gut schlafen. Das Babyfon wurde uns im Zuge eines Produkttestes von Philps kostenlos zur Verfügung gestellt, auf die Bewertung hat dies allerdings keinerlei Einfluss. Wir sind ehrlich überzeugt von dem Babyfon.