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Philips Avent EssentialDECT-Audio-Babyphone

SCD502/26

4
| (183) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Hören Sie Ihr Baby
Unser DECT-Babyphone bietet absolute Sicherheit und alle Funktionen eines Babyphones. Die zuverlässigste Verbindung mit kristallklarem Klang und einem beruhigenden Nachtlicht für Sie und Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Hören Sie Ihr Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Mit Nachtlicht

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur du dein Baby hörst.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Höre jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit du dein Baby immer hören kannst.

Energiesparender Smart ECO-Modus

Energiesparender Smart ECO-Modus

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher du an deinem Baby bist, desto weniger Energie benötigst du für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

183

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

18/07/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Babyphone

Ich bin sehr zufrieden mit diesem Babyphone. Erstklassige Sprachqualität und ein beruhigendes Gefühl.

Vorteile

Gute Sprachqualität

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

01/09/2023

Deutschland

Deutschland

Hält was es verspricht!

Philips Avent Audiophones DECT-Babyphone SCD503/26 hat eine ausreichende Reichtweite mit einer guten Klangqualität. Das Babyphone reagiert zuverlässig auf Geräusche. Die Übertragung funktioniert einwandfrei. Die Installation war einfach und unkompliziert. Der Sender funktioniert zwar nur mit Netzteil, dafür aber kann die Elterneinheit sowohl mit Netzstrom als auch mit Batterien betrieben werden. Kleines Extra - angenehmes weiches Nachtlicht. Preis-Leistungsverhältnis: Top!

Vorteile

Klang

Nachteile

Laut beim Ausschalten

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Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

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31/08/2023

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung!

Ich habe die Möglichkeit erhalten das Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone von der Firma Philips zu testen. Das Gerät hat eine sehr gute Reichweite und Klangqualität! Jedes Geräusch wird vom Gerät wahrgenommen und auch in verschiedenen Stockwerken in unserem Haus gab es keine Probleme. Selbst wenn man die Reichweite überschreiten sollte, erhält man eine Warnmeldung! Selbst wenn man das Elternteil auf lautlos stellt, da man zum Beispiel besuch hat, wird der Geräuschpegel des Babys visuell durch farblich dargestellt. Toll ist auch die Nutzung des Gerätes als Nachtlicht, so ist ein separates Nachtlicht nicht mehr notwendig! Das Preisleistungsverhältnis bei dem Audio Monitors SCD502/26 DECT-Babyphone ist topp! Ich kann das Babyphone nur empfehlen und für mich ist es ein sehr zuverlässiges Produkt mit sehr sinnvollen Funtionen!

Vorteile

Reichweite, Klangqualität, Warnmeldung, Preisleistungsverhältnis, Nachtlicht

Nachteile

keine

Diese Bewertung wurde für Essential SCD502/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.

  2. Das Babyphone hat keine Ladefunktion.