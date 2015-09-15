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  • Sicherheit mit kristallklarem Klang
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Eingestellt

Philips AventDECT Babyphone

SCD510/00

3.6
| (54) Bewertungen
Sicherheit mit kristallklarem Klang
Mit den neuen Philips Avent DECT-Babyphones SCD510/00 wissen Sie jetzt immer, dass es Ihrem Baby gut geht. Entspannen Sie sich, und vertrauen Sie darauf, dass Ihr Baby auch dann glücklich ist, wenn Sie sich in einem anderen Raum befinden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Sicherheit mit kristallklarem Klang

  • Kristallklar

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Sicherheit mit kristallklarem Klang

Sicherheit mit kristallklarem Klang

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Bis zu 24 Stunden Betriebszeit bis zum nächsten Aufladen

Bis zu 24 Stunden Betriebszeit bis zum nächsten Aufladen

Dank der kleinen, wiederaufladbaren Elterneinheit sind Sie bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden kabellos erreichbar

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

54

Bewertungen

15/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima Empfang

Sehr zufrieden, Empfang prima. Sendeleistung auch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst

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15/09/2015

Deutschland

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06/02/2012

Deutschland

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Auch mit W-Lan keine Störgeräusche

Haben uns das jetzt geholt, weil unser altes kaputt ging. Kann nicht darüber klagen, im Gegensatz zu unserem alten rauscht und krisselt es nicht wie wild und leidet nicht an unserem W-Lan (das wir nachts dann ausgeschaltet haben) oder dem der Nachbarn (das wir nicht ausschalten konnten). Das ein teil Akkus und das andere Batterien kriegt ist etwas komisch, da hätte man auch beide mit Akku machen können. Ob der hält was er verspricht bleibt abzuwarten. Haben es übrigens für 59€ im Handel bekommen.

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Diese Bewertung wurde für SCD510/00 DECT Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 