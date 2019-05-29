Eingestellt
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur du dein Baby hörst.
Höre jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit du dein Baby immer hören kannst.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher du an deinem Baby bist, desto weniger Energie benötigst du für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.3
von 5
78
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
BabyphoneNutzer123
29/05/2019
Deutschland
Super Babyphone
Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Angiiiiiii
15/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Würde ich immer wieder kaufen
Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Euli
15/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Würde ich immer wieder kaufen
Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.