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  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD580/00

4
| (120) Bewertungen

1 Auszeichnung

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser Philips Avent SCD580/00 Babyphone bietet absolute Sicherheit und Komfort für Sie und Ihr Baby – dank der zuverlässigsten Verbindung mit verschiedenen Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sicherheit und Wohlbefinden für Sie und Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Sternenhimmel-Projektion

  • Gegensprechfunktion u. MP3-Schlaflieder

  • Vibrationsalarm

Beruhigen Sie Ihr Baby mit der Sternenhimmel-Projektion

Ist Ihr Baby noch unruhig, nachdem Sie es zu Bett gebracht haben, können Sie es durch die Sternenhimmel-Projektion beruhigen und sanft in den Schlaf wiegen. Die Sternenhimmel-Projektion kann über die Eltern- oder Babyeinheit aktiviert werden. (Fernbedienung nicht in den USA und Kanada erhältlich).

Nachtlicht + MP3-Plug & Play

Beruhigen Sie Ihr Baby sanft mit Ihrem selbst ausgewähltem Lied und einem warmen, besinnlichen Strahlen des Nachtlichts. Durch MP3-Plug and Play können Sie Ihre selbst ausgewählten Titel wiedergeben. Dank Ihrer persönlichen Musik im Kinderzimmer können Sie Ihr Baby schnell in den Schlaf wiegen. (Fernbedienung in den USA und Kanada nicht erhältlich).

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961283

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

120

Bewertungen

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Absolut zuverlässig

Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.

Vorteile

Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen

Nachteile

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

29/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.

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19/01/2018

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Gutes Babyphone mit vielen Zusatzfunktionen. - Sternenhimmelprojektion, - Schlaflieder, - Weckerfunktion zum Stillen, - Weinalarm, - uvm. Minuspunkt: Leise Übertragung des Audiosignals, Unbedingt zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.