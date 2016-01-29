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  • Die optimale Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips AventDigitales Video-Babyphone

SCD603/00

3.3
| (178) Bewertungen
Die optimale Verbindung zu Ihrem Baby
Der SCD603 ermöglicht es Ihnen, stets eine sichere Verbindung mit Ihrem Baby beizubehalten. Mit beinahe perfekter Tonqualität können Sie jetzt Ihr Baby sogar Tag und Nacht sehen. Dieser Monitor ist in einem Bereich von bis zu 150 Metern vollständig tragbar und einfach zu verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sehen und hören Sie Ihr Baby von jedem Ort in Ihrem Zuhause aus

Die optimale Verbindung zu Ihrem Baby

  • 6,1 cm (2,4") Farbbildschirm

Reservebatteriefunktion für den Fall eines Stromausfalls

Reservebatteriefunktion in der Babyeinheit, damit Sie im Fall eines Stromausfalls mit Ihrem Baby verbunden bleiben

Hören Sie Ihr Baby mit klarem Ton

Hochauflösendes 6,1 cm (2,4") Farbdisplay

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

178

Bewertungen

29/01/2016

Deutschland

Deutschland

Top Babyphone mit Kamera

Das Babyphone hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Es ist super leicht verständlich, die Videoübertragung ist wirklich toll und auch das integrierte Nachtlicht sowie die abspielbare Musik ist toll. Das einzige, was uns für das "perfekte" Babyphone fehlt, ist eine Temperatur-Anzeige. Aber trotz alledem ist es uns 5 Sterne wert!

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Diese Bewertung wurde für SCD603/00 Digitales Video-Babyphone verfasst

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11/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Kamera

Das Babyphone hat eine sehr gute Kamera, egal ob Tag oder Nacht. Man hat immer ein klares Bild ohne Störungen. Es verfügt über sehr schöne Melodien.

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Diese Bewertung wurde für SCD603/00 Digitales Video-Babyphone verfasst

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15/12/2012

Deutschland

Deutschland

super Gerät

Der Video-Baby Monitor ist wirklich klasse . Er hat super Bild und Ton Qualität.

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Diese Bewertung wurde für SCD603/00 Digitales Video-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 