Eingestellt
SCD603/00
6,1 cm (2,4") Farbbildschirm
Reservebatteriefunktion in der Babyeinheit, damit Sie im Fall eines Stromausfalls mit Ihrem Baby verbunden bleiben
3.3
von 5
178
Bewertungen
Yune88
29/01/2016
Deutschland
Top Babyphone mit Kamera
Das Babyphone hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Es ist super leicht verständlich, die Videoübertragung ist wirklich toll und auch das integrierte Nachtlicht sowie die abspielbare Musik ist toll. Das einzige, was uns für das "perfekte" Babyphone fehlt, ist eine Temperatur-Anzeige. Aber trotz alledem ist es uns 5 Sterne wert!
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SteffiMitCharlotte
11/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Kamera
Das Babyphone hat eine sehr gute Kamera, egal ob Tag oder Nacht. Man hat immer ein klares Bild ohne Störungen. Es verfügt über sehr schöne Melodien.
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hausflur69
15/12/2012
Deutschland
super Gerät
Der Video-Baby Monitor ist wirklich klasse . Er hat super Bild und Ton Qualität.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.