Sparen 20%
4 Flaschen
Flaschenbürste
Ultra soft Schnuller
Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.
4.7
von 5
66
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Patentante
09/02/2024
Deutschland
Richtig tolles Set
Habe das Set für mein Patenkind gekauft und Eltern & Baby sind super zufrieden. Mein Patenkind trinkt super ruhig mit diesen Flaschen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Anna_abc
03/08/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Ganz toll
Ich habe die Philips AVENT Natural Flaschen für 4 Wochen getestet und möchte meine Meinung dazu äußern. Das Design, die Form, das Material, die Größe und das Gewicht der Flasche sind ansprechend und praktisch. Das Füttern meines Babys mit der Flasche war einfach und bequem. Die Milch floss gleichmäßig und es gab keine Verschüttungen. Der Sauger der Flasche ist weich, flexibel und hat gut funktioniert. Es gab keine Leckagen oder Saugprobleme. Die Flasche ist intuitiv zu benutzen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen. Alle Teile lassen sich einfach auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Insgesamt bin ich mit den Philips AVENT Natural Flaschen sehr zufrieden und kann sie empfehlen.
Vorteile
Größe, Anzahl
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Sngdxx
20/07/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Ruhiges Baby dank Philips-Avent-Set!
Im Rahmen eines Produkttests wurde mir dieses Philips Avent Set kostenfrei durch Philips zur Verfügung gestellt. Das Set beinhaltet zwei größere und zwei kleinere Fläschchen, einen Schnuller sowie eine Reinigungsbürste. Beim Öffnen der Verpackung war nicht der sonst oftmals typische beißende Plastikgeruch wahrzunehmen, was mich wirklich angenehm überrascht hat. Ich bin eigentlich eher ein Fan von Glasflaschen, allerdings ist es doch praktischer, leichte Kunststoffflaschen mitzunehmen. Das Befüllen und Reinigen der Flaschen ist unkompliziert aufgrund der großen Öffnung. Verfärbungen oder ähnliches konnte ich bislang nicht feststellen. Sie fühlen sich stabil und hochwertig an und liegen gut in der Hand. Mein Baby kommt mit dem Sauger der Flasche super zurecht. Es sind bislang keine Bauchschmerzen / Koliken aufgetreten und was mir auffällt ist auch, dass weniger gespuckt wird. Ich kann das Set wärmstens empfehlen! Es ist super praktisch und ich werde auf jeden Fall noch welche nachbestellen! Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super.
Vorteile
Das Baby verschluckt sich nicht & hat kaum bis keine Bauchschmerzen, hohe Qualität trotz "Plastik", Preis-Leistungs-Verhältnis
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.