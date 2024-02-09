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  • Inspiriert vom natürlichen Milchfluss beim Stillen
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-20% Rabatt mit Kode: WBFW26

Philips Avent Natural ResponseFlaschen-Set mit AirFree Ventil

SCD657/11

4.7
| (66) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Inspiriert vom natürlichen Milchfluss beim Stillen
Für ruhiges und bequemes Füttern. Der Natural Response Sauger unterstützt den einzigartigen Rhythmus deines Babys beim Saugen, Schlucken und Atmen, während das AirFree Ventil dafür sorgt, dass keine Luft in den Magen gelangt. Dies gewährleistet einen besonderen Schutz vor Koliken, Blähungen und Reflux.
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Sparen 20%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ein Sauger, so individuell wie dein Baby.

Inspiriert vom natürlichen Milchfluss beim Stillen

  • 4 Flaschen

  • Flaschenbürste

  • Ultra soft Schnuller

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Naturnahes Trinken mit einem weichen, brustähnlichen Sauger.

Das Design des breiten, weichen und flexiblen Saugers imitiert die Form und das Gefühl der Brust, sodass dein Baby bequem trinken kann.

So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

So wählst du die richtige Saugerstufe für dein Baby

Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.

Die gleichen Produkte mit neuem System

Die gleichen Produkte mit neuem System

Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

66

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3

09/02/2024

Deutschland

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Richtig tolles Set

Habe das Set für mein Patenkind gekauft und Eltern & Baby sind super zufrieden. Mein Patenkind trinkt super ruhig mit diesen Flaschen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst

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03/08/2023

Deutschland

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Ganz toll

Ich habe die Philips AVENT Natural Flaschen für 4 Wochen getestet und möchte meine Meinung dazu äußern. Das Design, die Form, das Material, die Größe und das Gewicht der Flasche sind ansprechend und praktisch. Das Füttern meines Babys mit der Flasche war einfach und bequem. Die Milch floss gleichmäßig und es gab keine Verschüttungen. Der Sauger der Flasche ist weich, flexibel und hat gut funktioniert. Es gab keine Leckagen oder Saugprobleme. Die Flasche ist intuitiv zu benutzen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen. Alle Teile lassen sich einfach auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Insgesamt bin ich mit den Philips AVENT Natural Flaschen sehr zufrieden und kann sie empfehlen.

Vorteile

Größe, Anzahl

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst

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20/07/2023

Deutschland

Deutschland

Ruhiges Baby dank Philips-Avent-Set!

Im Rahmen eines Produkttests wurde mir dieses Philips Avent Set kostenfrei durch Philips zur Verfügung gestellt. Das Set beinhaltet zwei größere und zwei kleinere Fläschchen, einen Schnuller sowie eine Reinigungsbürste. Beim Öffnen der Verpackung war nicht der sonst oftmals typische beißende Plastikgeruch wahrzunehmen, was mich wirklich angenehm überrascht hat. Ich bin eigentlich eher ein Fan von Glasflaschen, allerdings ist es doch praktischer, leichte Kunststoffflaschen mitzunehmen. Das Befüllen und Reinigen der Flaschen ist unkompliziert aufgrund der großen Öffnung. Verfärbungen oder ähnliches konnte ich bislang nicht feststellen. Sie fühlen sich stabil und hochwertig an und liegen gut in der Hand. Mein Baby kommt mit dem Sauger der Flasche super zurecht. Es sind bislang keine Bauchschmerzen / Koliken aufgetreten und was mir auffällt ist auch, dass weniger gespuckt wird. Ich kann das Set wärmstens empfehlen! Es ist super praktisch und ich werde auf jeden Fall noch welche nachbestellen! Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super.

Vorteile

Das Baby verschluckt sich nicht & hat kaum bis keine Bauchschmerzen, hohe Qualität trotz "Plastik", Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Natural Response Sauger gibt nur dann Milch ab, wenn dein Baby aktiv trinkt. So kann dein Baby in seinem natürlichen Rhythmus saugen, schlucken und atmen – ähnlich wie beim Stillen.