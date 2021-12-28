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Philips AventDECT-Babyphone

SCD735/00

4.7
| (115) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser SCD735 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

100 % privat, null Störungen

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • 100 % privat und störungsfrei

  • Kristallklarer Klang

  • Bis zu 24 Stunden Überwachung

  • Sternenhimmel-Projektion

Absolut störungsfrei und sicher dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei und sicher dank DECT-Technologie

DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Du sicher sein kannst, dass Du die einzige Person bist, die zuhört. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie

Vom Glucksen bis zum Kichern - mit den zuverlässigen Audio-Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank DECT Technologie mit kristallklarem Klang.

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher die Elterneinheit bei deinem Baby ist, desto weniger Energie benötigt sie für eine perfekte Verbindung.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

115

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

28/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone

ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )

Vorteile

lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

24/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Wir sind begeistert

Wir hatten uns das Babyfon schon 2018 geholt bei unserer 1.Tochter. Und jetzt bei unserer 2.Tochter haben wir uns dann die neuere Version wieder geholt. Wir haben also 2 davon und diene super zufrieden.

Vorteile

Sehr guter Empfang. Klangwiedergabe perfekt und klar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

22/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Viele nützliche Funktionen

Ich habe das Babyphone aufgrund des guten Ergebnisses bei Stiftung Warentest gekauft. Es ist zwar noch nicht im „echten“ Einsatz, aber alles funktioniert im Probebetrieb so, wie es sein soll.

Vorteile

Viele nützliche Funktionen im Vergleich zu anderen Modellen (auch Philips), sehr einfache Bedienung und Einrichtung

Nachteile

Die Einschlaflieder klingen etwas „künstlich“. Also lieber selbst singen...:)

Diese Bewertung wurde für SCD735/26 DECT-Babyphone verfasst

Diese Bewertung wurde für SCD735/26 DECT-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 