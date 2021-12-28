Wir haben dieses Babyphone im Rahmen eines Produkttests erhalten. Philips hat aber natürlich keinen Einfluss auf diese Bewertung. Das Babyphone kommt mit einem Quick-Start Guide und lässt sich einfach und intuitiv benutzen. Da mein Mann ein Fan von Betriebsanleitungen ist, hat er sich diese zusätzlich online herausgesucht. Hier wäre ein QR Code im Quick Start Guide mit direktem Link noch praktisch gewesen. Das Babyphone hat uns insgesamt mit seinem klaren Klang sehr überzeugt. Auch die Reichweite ist wirklich super. Vom Schlafzimmer im oberen Stockwerk hatte man selbst in der Waschküche im Keller noch eine gute Verbindung. Die Elterneinheit kann dabei ganz praktisch an die Hose geklippt werden, sodass man beide Hände (für Hausarbeit) frei hat. Weiters verfügt das Produkt noch über einige Zusatzfunktionen. Sehr praktisch finden wir die Temperaturanzeige, gerade im Sommer ist diese nützlich und man könnte sogar einen Alarm einstellen. Das Nachtlicht ist bei uns auch im Gebrauch, es ist angenehm, nicht zu hell aber trotzdem ausreichend. Der Sternenhimmel ist nett, aber bei uns nicht im Einsatz, da ich persönlich das Licht dabei zu hell empfinde und aus meiner Sicht auch etwas zuviel Blau-Anteil dabei ist. Die Schlaflieder wiederum sind eine schöne Ergänzung, wir nutzen diese gerne als Abwechslung zur Spieluhr. Super dabei finde ich auch, dass man diese von der Elterneinheit bedienen kann. Insgesamt handelt es sich hier wirklich um ein tolles qualitatives Produkt, das besonders mit den für uns wichtigen Punkten nämlich Klangqualität und Reichweite punkten kann. Von den vielen Zusatzfunktionen kann man sich dann ja noch das herauspicken, was für einen selbst gut funktioniert.