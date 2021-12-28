100 % privat und störungsfrei
Kristallklarer Klang
Bis zu 24 Stunden Überwachung
Sternenhimmel-Projektion
DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Du sicher sein kannst, dass Du die einzige Person bist, die zuhört. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.
Vom Glucksen bis zum Kichern - mit den zuverlässigen Audio-Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank DECT Technologie mit kristallklarem Klang.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher die Elterneinheit bei deinem Baby ist, desto weniger Energie benötigt sie für eine perfekte Verbindung.
4.7
von 5
115
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
buschie002
28/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone
ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )
Vorteile
lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
Kalotte
24/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wir sind begeistert
Wir hatten uns das Babyfon schon 2018 geholt bei unserer 1.Tochter. Und jetzt bei unserer 2.Tochter haben wir uns dann die neuere Version wieder geholt. Wir haben also 2 davon und diene super zufrieden.
Vorteile
Sehr guter Empfang. Klangwiedergabe perfekt und klar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
RMausW
22/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Viele nützliche Funktionen
Ich habe das Babyphone aufgrund des guten Ergebnisses bei Stiftung Warentest gekauft. Es ist zwar noch nicht im „echten“ Einsatz, aber alles funktioniert im Probebetrieb so, wie es sein soll.
Vorteile
Viele nützliche Funktionen im Vergleich zu anderen Modellen (auch Philips), sehr einfache Bedienung und Einrichtung
Nachteile
Die Einschlaflieder klingen etwas „künstlich“. Also lieber selbst singen...:)
Diese Bewertung wurde für SCD735/26 DECT-Babyphone verfasst
Diese Bewertung wurde für SCD735/26 DECT-Babyphone verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.