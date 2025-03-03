Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Babyflaschen und Sauger
Alle Serien
Philips Avent Natural Response Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Support
SCD878/11
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Handbuch mit wichtigen Informationen
Benutzerhandbuch
Alle (15)
Funktionalität (1)
Kann ich Lerngriffe für die Naturnah-Flaschen aus Glas verwenden?
Kann mein Baby eine Philips Avent Glasflasche benutzen?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Welcher Natural Response-Sauger eignet sich für mein Baby am besten?
Warum gibt es keine Altersangabe auf den Verpackungen der Natural Response Sauger?
AventFlaschendeckel
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter