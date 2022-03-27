1 Flasche
330 ml
Sauger mit schnellem Nahrungsfluss
ab dem 6. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.
Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.
Auszeichnungen
4.8
von 5
117
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
alisi30
27/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt ist einfach super
Avent Natural-Babyflasche ist einfach super. Ich und mein Baby sind sehr begeistert.
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Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst
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marcop2022
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Natürlich
Die SCF036/17 Natural-Babyflasche ist perfekt geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. um zu zu füttern wenn die Muttermilch nicht mehr ausreicht. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die natürliche Milchquelle ideal nach.
Vorteile
Material, Design, Größe
Nachteile
Keine
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MoFa82
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Wir sind zufrieden
Unsere Tochter hat diese Flasche ohne Probleme angenommen und hat keine Probleme mit dem Sauger. Die für uns wichtigen Eigenschaften, gute Ablesbarkeit der Milliliter, große Öffnung zum Befüllen und einfaches Reinigen sind gut erfüllt. Im Vergleich zu den anderen Flaschen die wir nutzen verstopft der Sauger nicht so schnell, ggf. hat dies etwas mit dem größeren Volumen der Flasche zu tun. Allerdings trinkt unsere Tochter aus dieser Flasche schneller als aus den anderen Flaschen die wir nutzen. Wir sind ingesamt sehr zufrieden und können die Flasche weiterempfehlen. Ich habe dieses Produkt kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten. Dies hat keinen Einfluss auf meine Produktbewertung!
Vorteile
Einfach zu reinigen, Sauger wird gut angenommen, Größe
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Diese Bewertung wurde für SCF036/17 Natural-Babyflasche verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011