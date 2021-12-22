ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Einfach mit Stillen kombinierbar
  • Einfach mit Stillen kombinierbar

Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF040/27

3.3
| (3) Bewertungen
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser ultra weicher Natural-Sauger mit flexibler Spiralform gleicht mehr der Brust. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sehr weicher und flexibler Sauger

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • für Neugeborene

  • 0m

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

3

Bewertungen

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Vorteile

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Nachteile

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF040/27 Natural-Sauger verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011