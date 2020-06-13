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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche aus Glas

SCF053/17

3.4
| (60) Bewertungen

1 Auszeichnung

Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Natural-Babyflasche mit ultraweichem Sauger ähnelt der Brust. Der breite brustähnliche Sauger mit flexiblem Spiraldesign und Komfortkissen ermöglicht naturnahes Trinken für eine problemlose Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
Generalüberholter schneller Flaschenwärmer

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SCF355/00R1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Flasche

  • 240 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.4

von 5

60

Bewertungen

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Vorteile

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

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28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Diese Flasche hat mich voll und ganz überzeugt. Ich bin mit diesem Produkt voll zufrieden.

Vorteile

funktioniert bestens

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

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26/05/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist das beste für mein Baby.

Meine Erfahrung mit der Flasche war sehr gut. Der Flaschennippel hat die Form von der Zitze und das hat sehr gut an mein stillendes Baby anpasst. Da es aus Glas besteht, ist es hygienischer und das wichtigste ist, dass es keine Chemikalien enthält, was für die Gesundheit des Babys sehr wichtig ist. Das einzig Negative das ich finde ist dass, es für ein 6 Monate altes Baby etwas schwer die Flasche ist.

Vorteile

Flaschennippel Form für stillendes Baby, hygienischer grunde und kein Chemikalien.

Nachteile

Die Flasche etwas schwer für 6 Monate Baby ist.

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Diese Bewertung wurde für SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.