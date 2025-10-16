Beruhigung für Neugeborene ab Tag 1
Der Philips Avent ultra start Schnuller für die Nacht ist speziell für den Mund kleiner Babys entworfen und kann bis zum Alter von 6 Monaten sicher verwendet werden. Die perfekte Passform für jedes Neugeborene sorgt für Beruhigung ab Tag 1. Leuchtet im Dunkeln, damit er auch nachts leicht zu finden ist. Jetzt 80 % pflanzenbasiert.*
Im Dunkeln leuchtende Kappe
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
0 bis 2 Monate
Unser Schnuller für Neugeborene wurde speziell für kleine Münder und Gesichter konzipiert. Das leichte, ringlose Design macht ihn zum idealen ersten Schnuller für Babys bis 6 Monate. Die Form und Größe des Saugers helfen deinem Baby, ganz einfach zu Schnullern des Philips Avent ultra air und ultra soft Sortiments zu wechseln, sodass die natürlichen Bedürfnisse deines Babys beim Saugen stets erfüllt werden.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.7
von 5
434
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
DF194
16/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt für ruhige Nächte
Die Philips Avent Ultra Soft Schnuller sind wirklich toll. Das Material ist superweich und angenehm auf der Haut, es hinterlässt keine Druckstellen. Besonders praktisch ist der leuchtende Griff – so findet man den Schnuller auch im Dunkeln schnell wieder. Die Form passt sich gut an, und mein Baby akzeptiert ihn sofort. Außerdem lässt er sich leicht reinigen. Insgesamt ein sehr durchdachter und hochwertiger Schnuller, den ich nur empfehlen kann.
Vorteile
Weiches, hautfreundliches Material, leuchtet im Dunkeln – leicht zu finden, gute Passform, hohe Akzeptanz beim Baby, einfache Reinigung
Nachteile
Etwas teurer als andere Modelle
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-16
Schade_936
10/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
praktischer Leuchteschnuller
Der Schnuller fühlt sich sehr hochwertig und angenehm an. Besonders interessant finde ich die Form des Saugteils, sie unterscheidet sich deutlich von den zwei bekanntesten Marken und scheint besser an das Gesicht des Babys angepasst zu sein. Dadurch kann es sein, dass er eher angenommen wird, wenn es bei den anderen nicht klappt. Bei unserem Neugeborenen hat der Schnuller auch nicht auf die kleine Nase gedrückt, was bei anderen Modellen teilweise ein Problem war. Besonders praktisch ist das Leuchten in der Nacht – so findet man den Schnuller im Bettchen sofort wieder, ohne lang suchen zu müssen. Klare Empfehlung!
Vorteile
leuchten in der Nacht, Aussparung für die Nase, Form des Saugteils
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-10
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-10
Ruhtra
09/10/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr zufrieden - tolles Produkt
Die Schnuller sind super, unser Baby nimmt sie sofort an. Besonders praktisch ist, dass sie im Dunkeln leuchten und die Box zum Sterilisieren genutzt werden kann. Alles wie beschrieben - klare Empfehlung!
Vorteile
Gute Akzeptanz, praktisch, leuchtet im Dunkeln
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF075/17 ultra start für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-09-09
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Basierend auf den Ergebnissen eines Verbrauchertests in den USA (2023, n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.