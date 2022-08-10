Lässt die Haut Ihres Babys atmen
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
0 bis 6 Monate
Extragroße Luftlöcher belüften die Haut deines Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.
Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98% gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.
Wir entscheiden uns bei unseren ultra soft und ultra air Saugern bewusst für Silikonmaterial, da es ein sicheres und reaktionsträges Material ist. Es ist in medizinischen Anwendungen weit verbreitet und frei von gefährlichen Chemikalien, endokrinen Wirkstoffen (z.B. BPA) und Allergenen.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Anjali871
19/05/2021
Deutschland
Perfekte Akzeptanz der Schnuller
Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test
Vorteile
Akzeptanz, große Luftlöcher, Design, Form, Qualität
Nachteile
Nichts
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.