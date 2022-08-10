Lässt die Haut deines Babys atmen
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
0 bis 6 Monate
Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.7
von 5
682
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Mommyoftwogirls
10/08/2022
Deutschland
Perfekt
Der lieblingsschnuller meiner Tochter! Wir gehen nirgends ohne hin
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/02 Schnuller verfasst
Joyleen
05/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gewohnte Qualität in schickem Design
Unser Sohn benutzt seit Geburt die Schuller von Philips Avent und wir sind damit sehr zufrieden. Die Ultra Air Schnuller finde ich aber immer noch am besten, da sie nicht zu groß sind, gut belüften und auch kopfüber noch richtig im Mund sitzen. Das neue Design gefällt mir besonders gut.
Vorteile
Gute Belüftung, auch kopfüber tragbar
Nachteile
Keine Schutzhülle vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/03 Schnuller verfasst
Anjali871
19/05/2021
Deutschland
Perfekte Akzeptanz der Schnuller
Ich durfte mit meiner Tochter die Philips Avent Ultra Air Schnuller Animals kostenfrei testen und Philips hat keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Diese Schnuller gibt es für verschiedene Altersgruppen. Diese sind : ❗ 0-6 Monate ❗ 6-18 Monate ❗ 18 + Monate Das Besondere an diesen Schnuller ist,dass diese eine besonders große Öffnung haben um die Luftzirkulation zu maximieren. Dies ist vorallem für die empflindliche Babyhaut wichtig. Zudem akzeptieren 98 % der Babys diesen Schnuller. Mein Fazit: Wir hatten die Altersgruppe 0-6 Monate: Meine Tochter hat sofort diesen Schnuller akzeptiert und möchte auch keinen anderen mehr haben. Man merkt,dass die großen Öffnungen Ihr mehr Luft zum atmen geben und keine feuchten Stellen auftauchen,nur wegen einem Schnuller. Das Design finden wir auch sehr süß und passend, zudem ist die Qualität dieser Ultra Air Schnuller sehr gut. Wir würden diesen immer wieder nachkaufen wollen und können Ihn nur weiterempfehlen. Vielen Dank nochmal an @philips_dach für diesen tollen Test
Vorteile
Akzeptanz, große Luftlöcher, Design, Form, Qualität
Nachteile
Nichts
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Diese Bewertung wurde für ultra air SCF080/11 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.