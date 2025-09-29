Extra sanft zu empfindlicher Haut
Hochwertige Pflege für sensible Haut mit flexiblem Saugerschild. 9 von 10 Eltern stimmen zu: Mein Baby hat seit der Verwendung des ultra soft Schnullers keine Hautirritationen mehr.** Beruhigende Wirkung immer griffbereit – egal, wer sich um das Baby kümmert. Jetzt zu 80 % pflanzenbasiert.*
Für empfindliche Haut
BPA-frei
Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*
0 bis 6 Monate
Die Haut deines Babys erfordert besondere Pflege. Die Technologie mit weichem Saugerschild passt sich den natürlichen Gesichtskonturen deines Babys an und sorgt so für weniger Abdrücke und Hautirritationen. Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den Druck auf die Wangen und sorgt so für zusätzliche Sanftheit.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.7
von 5
733
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Jack.e
29/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Artikel erfüllt alle Anforderungen
Wir sind sehr zufrieden, unsere Tochter hat den Schnuller auch gleich angenommen. Mir hat sehr gut gefallen, dass durch das Schild genügend Luft kommt. In der praktischen Aufbewahrungsbox ist auch eine schnelle und unkomplizierte Sterelisation möglich. Auch optisch sehen sie sehr süß aus und sind mal nicht rosa ;)
Vorteile
zwei Schnuller in praktischer Box
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-08-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-08-29
Lelulu
23/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Soft
Ich mag das schlichte Design sehr, es ist zeitlos und nicht klischeehaft blau oder rosa. Mein Kind hat die Schnuller super akzeptiert, mir gefällt auch, dass das Mundstück nicht so hart ist.
Vorteile
Weich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF093/05 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-08-23
HeAkRu
20/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Qualität, die überzeugt
Ich habe im Laufe der Zeit viele verschiedene Schnuller ausprobiert, doch keiner konnte mich so überzeugen wie der Philips Avent Ultra Soft. Mein Baby hat ihn vom ersten Moment an akzeptiert und wirkt damit deutlich entspannter. Das Silikon ist extrem weich, fühlt sich hochwertig an und ist selbstverständlich frei von Schadstoffen – das gibt mir ein gutes Gefühl. Besonders schätze ich die Form: Sie sitzt perfekt, hinterlässt keine Druckstellen und kann dank der Symmetrie gar nicht falsch herum im Mund landen. Auch die Reinigung geht kinderleicht – ob abkochen oder in den Sterilisator legen, es klappt schnell und unkompliziert. Sehr praktisch finde ich zudem die kleine Box, die sich ideal für unterwegs eignet. So bleibt der Schnuller hygienisch aufbewahrt und ich muss mir keine Sorgen machen. Unterm Strich ist dieser Schnuller für uns die beste Lösung – hochwertig, gut durchdacht und absolut empfehlenswert für alle Eltern, die Wert auf Qualität legen.
Vorteile
Material, Box, Form
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF091/41 ultra soft verfasst
Date of Use 2025-05-20
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
87 % stimmten zu, dass bei ihren Babys seit der Verwendung von Philips Avent ultra soft keine Hautirritationen auftraten (2023, n=201).
Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.