Extra sanft zu empfindlicher Haut
Hochwertige Pflege für sensible Haut mit flexiblem Saugerschild. 9 von 10 Eltern stimmen zu: Mein Baby hat seit der Verwendung des ultra soft Schnullers keine Hautirritationen mehr.** Die im Dunkeln leuchtende Version, ist immer leicht zu finden. Jetzt zu 80 % pflanzenbasiert.*
Für empfindliche Haut
BPA-frei
4er-Pack, zu 80 % pflanzenbasiert*
0 bis 6 Monate
Die Haut deines Babys erfordert besondere Pflege. Die Technologie mit weichem Saugerschild passt sich den natürlichen Gesichtskonturen deines Babys an und sorgt so für weniger Abdrücke und Hautirritationen. Unser abgerundetes Saugerschild minimiert den Druck auf die Wangen und sorgt so für zusätzliche Sanftheit.
Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.
4.8
von 5
306
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Zementa1234
11/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Schöne Schnuller
Die perfekten Schnuller für die kleine bei Nacht. Sie sind gut sichtbar wenn sie rausfallen und die Maus findet sie ganz einfach auch selbst wenn sie ihn mal braucht. Wir haben dadurch schon bessere Nächte erlebt.
Vorteile
Gut sichtbar bei Nacht, gute Form, schöne Farben
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-02-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2025-02-11
Jyny09
09/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr guter Schnuller für die Nacht
Wir nutzen den Philips Avent ultra soft Schnuller SCF094/02 speziell nachts und sind wirklich zufrieden. Das Material ist sehr weich und flexibel, wodurch er angenehm im Mund sitzt und keine Druckstellen im Gesicht hinterlässt – selbst wenn das Baby länger darauf liegt. Besonders praktisch ist, dass der Schnuller im Dunkeln leicht zu finden ist, was nachts einiges an Sucherei erspart. Unser Baby hat ihn sofort akzeptiert, was bei Schnullern ja nicht selbstverständlich ist. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und stabil, und die Form scheint auch zahnfreundlich zu sein. Hochwertiger, sehr weicher Schnuller, der sich besonders für die Nacht gut eignet.
Vorteile
Sehr weiches, flexibles Saugerschild , passt sich gut dem Gesicht an und hinterlässt kaum Druckstellen Leuchtet im Dunkeln,nachts schnell im Bett zu finden ,unterstützt eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Hoher Tragekomfort für Babys durch weiches Silikon Leicht und gut belüftet –,Luftlöcher reduzieren Hautreizungen Geschmacks- und geruchsneutrales Silikon BPA-frei Leicht zu reinigen und sterilisierbar
Nachteile
Relativ teuer im Vergleich zu einfachen Schnullern Leuchtfunktion hält nicht die ganze Nacht,muss vorher Licht „aufladen“ Weiches Schild kann Fussel anziehen (Staub/Deckenfasern bleiben leichter hängen)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/02 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2026-02-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/02 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2026-02-09
Siebenschläfer68
07/03/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Gerade unsere Lieblingsnuckel
Ein wirklich „softer“ Nuckel. Ich habe ihn erst mal tagsüber gegeben, um sich an die Konsistenz zu gewöhnen. Die ersten zwei dreimal nahm mein Enkel den Nuckel aus dem Mund und inspizierte ihn gründlich. Er hat wohl festgestellt, dass sich etwas anders anfühlt als gewohnt. Zur Nacht hat er ihn dann problemlos genommen. Das Leuchten im Dunkeln hilft enorm, ihn schnell zu finden. Ich möchte aber anmerken, dass ich die Motive nicht so doll finde
Vorteile
Soft im Mund, leuchtet im Dunkeln
Nachteile
Keine gefunden. Das Motiv finde ich nicht so schön.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2026-02-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF094/04 ultra soft für die Nacht verfasst
Date of Use 2026-02-07
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz).
Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201)
Verbrauchertests in den USA aus dem Jahr 2023 bestätigen eine 98%ige Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers, der in unseren ultra Schnullern verwendet wird (n=201).
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.