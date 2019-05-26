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  • Ideal für Reisen
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Philips AventMilchpulverspender

SCF135/06

3.8
| (30) Bewertungen
Ideal für Reisen
Dieser Artikel hat in separat abgeteilten Kammern genug Platz für drei vorher abgemessene Mengen Milchpulver. Wenn es Zeit zum Füttern ist, müssen Sie das Milchpulver nur in die vorher mit abgekochtem, gekühltem Wasser gefüllte Flasche füllen. Wenn Sie den separaten Einsatz herausnehmen, können Sie den Milchpulverspender als Schale oder Behälter verwenden.
Alle Vorteile anzeigen

BPA-frei

Ideal für Reisen

  • 3 Mengen

Der innere Teil lässt sich entnehmen

Der innere Teil lässt sich entnehmen

Durch Entnehmen des inneren Teils wird er zum praktischen Vorratsbecher

Fasst ausreichend Milchpulver für drei 260 ml-Portionen

Fasst ausreichend Milchpulver für drei 260 ml-Portionen

Der Philips Avent Milchpulverspender fasst drei abgemessene Portionen Milchpulver – ideal für unterwegs

Der gesamte Spender ist sterilisierbar, mikrowellen- und spülmaschinenfest

Alle Teile können sterilisiert werden, sind mikrowellenfest und für eine leichtere Reinigung auch spülmaschinenfest

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.8

von 5

30

Bewertungen

3

26/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs

Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milchpulverspender verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milchpulverspender verfasst

15/05/2014

Deutschland

Deutschland

sehr gut,sehr praktisch für unterwegs

sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milchpulverspender verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milchpulverspender verfasst

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

perfect for feeding

The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go verfasst

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