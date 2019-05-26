SCF135/06
3 Mengen
Durch Entnehmen des inneren Teils wird er zum praktischen Vorratsbecher
Der Philips Avent Milchpulverspender fasst drei abgemessene Portionen Milchpulver – ideal für unterwegs
Alle Teile können sterilisiert werden, sind mikrowellenfest und für eine leichtere Reinigung auch spülmaschinenfest
3.8
von 5
30
Bewertungen
Corry2711
26/05/2019
Deutschland
Super Milchpulver/Getreidebehälter für unterwegs
Sehr gutes praktisches Gefäß zum mitnehme von angemessenen Milchpulver-, bzw. Getreidebreiportionen. Man muss alles aus den Kammern nur in die angemessene Menge Wasser schütten und fertig.
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ralu75
15/05/2014
Deutschland
sehr gut,sehr praktisch für unterwegs
sehr gut, nur zu empfehlen für alle Eltern,einfach zu reinigen
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Paulinka0512
26/11/2017
United Kingdom
perfect for feeding
The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.
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Diese Bewertung wurde für SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go verfasst
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