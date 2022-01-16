Abnehmbare Abtropfschale
Das offene Design ermöglicht, dass Luft frei strömen kann und Wasser ganz einfach verdunstet.
Abnehmbare Abtropfschale für leichtes Entfernen von Wasser und sauberes Trocknen
Passend für alle Produkte zum Füttern Ihres Babys an jedem Tag (maximal 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller). Passend für alle Größen von Flaschen (bis zu 330 ml)
4.8
von 5
126
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Joyleen
16/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preis-Leistung stimmen
Der Flaschenhalter sieht gut aus und tut auch was er soll. Wir nutzen ihn allerdings nur zur Aufbewahrung der Flaschen, da wir festgestellt haben, dass die Falschen besser trocknen, wenn man sie nach dem Spülen und Vaporisieren nicht kopfüber hängt, sondern kurz normal stehen lässt und dann er aufhängt. Die Sauger kann man aber direkt hinhängen und trocknen gut! Würde ihn wieder kaufen.
Vorteile
Siehe Beschreibung
Nachteile
Siehe Beschreibung
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Diese Bewertung wurde für SCF149/00 Trockengestell verfasst
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fundiii
07/08/2019
Deutschland
bin sehr zufrieden :)
Sehr schneller Aufbau. Sehr stabil, praktisch und platzsparend. Super finde ich auch noch die darunter befindliche Abtropfschale. Es passen alle unsere Flaschen drauf, kann ich jedem nur empfehlen.
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Krümmel1
31/07/2019
Deutschland
Top
Wir haben das Trockengestell kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten, Philips nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung. Das Trockengestell lässt sich ganz einfach zusammenbauen und passt perfekt geeignet auch für kleine Küchen mit wenig Platz da es nicht allzu groß ist. Sehr praktisch ist die abnehmbare Auffangschale. Der Platz reicht max. für 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller. Meinen Ansprüchen genügt das voll und ganz. Ich habe gerades mein zweites Kind bekommen und hätte dieses Trockengestell schon ganz gerne beim ersten Baby gehabt da ich es total praktisch finde.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.