SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF398/31
SCF398/11
SCF391/11
Für maximalen Hautkontakt geformt
Schutz für wunde Brustwarzen
Mittel (21 mm)
2 Stk
Die ultradünne Schmetterlingsform unserer Brusthütchen wurde für den Hautkontakt mit Ihrem Baby entwickelt. Dank der Form ist nicht nur die Nase in Kontakt mit der Brust, sondern auch das Kinn, wodurch das Baby den Geruch der Mutter wahrnehmen und die Haut der Mutter berühren kann. Platzieren Sie das Brusthütchen über der Mitte Ihrer Brustwarze, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Baby richtig an den gesamten Brustwarzenhof anlegen können. Genießen Sie die Bindung mit Ihrem Baby und schonen Sie dabei Ihre Brustwarzen.
Wir haben unsere Brusthütchen entwickelt, um Babys bei anfänglichen Anlegeschwierigkeiten zu helfen und um Ihnen zu helfen, die Stillzeit zu verlängern*. Für Mütter mit Flach- oder Schlupfwarzen und Babys mit schwacher Saugtechnik oder oralen Fehlbildungen kann das Brusthütchen für eine Brustwarzenform zum Anlegen sorgen und die hervorstehende Position der Brustwarze auch während der Stillpausen aufrechterhalten.
Brusthütchen wurden speziell dafür entwickelt, Komfort und sanfteres Stillen für wunde, aufgesprungene oder schmerzende Brustwarzen zu ermöglichen. Sie können dabei helfen, Reibungen und Spannungen der Brustwarzen beim Stillen zu reduzieren, sodass Sie Ihrem Baby bequem Ihre beste Milch geben können.
4.5
von 5
14
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Teil der Aktion
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Vorteile
Work as intended, no pain!
Nachteile
Found it a bit fiddly at first.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst
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Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Teil der Aktion
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Vorteile
Nothing koi
Nachteile
Nothing
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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18/12/2019
United Kingdom
Teil der Aktion
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF153/03 Nipple Shield verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Für Flach- oder Schlupfwarzen, wunde, empfindliche, aufgesprungene, schmerzende Brustwarzen und Babys mit Schwierigkeiten beim Trinken
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.