Eingestellt
SCF185/00
SCF212/20
SCF169/36
SCF212/21
SCF169/35
SCF169/37
SCF172/71
SCF195/22
SCF172/72
SCF182/14
SCF172/70
ab 0 Monaten
Die extrabreite Eröffnung des Clips vereinfacht die Befestigung des Schnuller-Clips an der Kleidung des Babys mit einer Hand
Der Clip hinterlässt keine Abdrücke auf der Kleidung Ihres Babys
Geeignet für alle Schnuller mit Ring
3.8
von 5
4
Bewertungen
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Schnuller-Clip verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
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Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Soother clip verfasst
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Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Verifizierter Käufer
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Vorteile
enkel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Nappklämma verfasst
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Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Nappklämma verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.