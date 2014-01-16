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  • Schnuller immer zur Hand
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Eingestellt

Schnuller-Clip

SCF185/00

3.8
| (4) Bewertungen
Schnuller immer zur Hand
Mit dem Philips Avent Schnuller-Clip ist der Schnuller immer in der Nähe Ihres Babys und bleibt sauber. Der Schnuller-Clip wurde für eine einfache Befestigung entworfen und hinterlässt keine Abdrücke auf der Kleidung Ihres Babys. Verfügbar in drei modischen Farben.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Schnuller immer zur Hand

  • ab 0 Monaten

Leicht anzubringen

Die extrabreite Eröffnung des Clips vereinfacht die Befestigung des Schnuller-Clips an der Kleidung des Babys mit einer Hand

Sanft zur Kleidung

Der Clip hinterlässt keine Abdrücke auf der Kleidung Ihres Babys

Cleveres Design

Geeignet für alle Schnuller mit Ring

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Schnuller-Clip verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

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Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Soother clip verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Soother clip verfasst

08/09/2020

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Vorteile

enkel

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Diese Bewertung wurde für SCF185/00 Nappklämma verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 