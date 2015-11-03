ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens
  • Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens
  • Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens
  • Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens

Eingestellt

Philips AventBeißring Elefant

SCF199/00

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens
Der Philips Avent Beißring wurde entwickelt, um den Schmerz Ihres Babys beim Zahnen zu lindern. Der Beißring kann im Kühlschrank gekühlt werden, wodurch er noch beruhigender auf das wunde Zahnfleisch Ihres Kleinen während des Zahnens wirkt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Kompatible Produkte
ultra soft Schnuller

ultra soft Schnuller

SCF212/20

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF169/36

ultra soft Schnuller

ultra soft Schnuller

SCF212/21

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF169/35

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF169/37

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF172/71

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF195/22

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF172/72

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF182/14

Klassischer Schnuller

Klassischer Schnuller

SCF172/70

Für Schneide-, Eck- und Backenzähne

Beruhigt Babys Zahnfleisch während des Zahnens

  • ab dem 3. Monat

  • Schneide-, Eck- und Backenzähne

Beruhigt und massiert wundes Zahnfleisch

Leichtes Design ermöglicht einfaches Halten für Babys

Leichtes Design ermöglicht einfaches Halten für Babys

Kühlen im Kühlschrank für mehr Komfort

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF199/00 Anneau de dentition éléphant verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF199/00 Anneau de dentition éléphant verfasst

24/09/2015

France

France

Verifizierter Käufer

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF199/00 Anneau de dentition éléphant verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF199/00 Anneau de dentition éléphant verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 