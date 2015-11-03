Eingestellt
SCF212/20
SCF169/36
SCF212/21
SCF169/35
SCF169/37
SCF172/71
SCF195/22
SCF172/72
SCF182/14
SCF172/70
ab dem 3. Monat
Schneide-, Eck- und Backenzähne
Leichtes Design ermöglicht einfaches Halten für Babys
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF199/00 Anneau de dentition éléphant verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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getget
24/09/2015
France
Verifizierter Käufer
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.