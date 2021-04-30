In dieser Bewertung geht es um den Philips Avent Sterilisator (SCF291/00), den ich im Rahmen eines kostenlosen Produkttests von Philips zur Verfügung gestellt bekommen habe. Der Dampfsterilisator SCF291/00 aus der Avent-Serie ist ein wunderbares Produkt, um Fläschchen, Schnuller oder Sauger schnell und sicher zu sterilisieren. Er ist denkbar einfach in der Anwendung. In dieser Bewertung geht es um den Philips Avent Sterilisator (SCF291/00), den ich im Rahmen eines kostenlosen Produkttests von Philips zur Verfügung gestellt bekommen habe. Der Dampfsterilisator SCF291/00 aus der Avent-Serie ist ein wunderbares Produkt, um Fläschchen, Schnuller oder Sauger schnell und sicher zu sterilisieren. Er ist denkbar einfach in der Anwendung. Zuerst ein paar Worte zum Aufbau: Er besteht aus drei Einheiten. Die untere Einheit beinhaltet die Wasserwanne und den Wasserkocher. Darauf lassen sich die beiden weiteren Einheiten einfach stapeln. Es gibt einen größeren Behälter, der Platz für zum Beispiel sechs Flaschen bietet und einen kleineren Korb, in welchen Schnuller, Sauger etc. hineingelegt werden können. Der große Vorteil dieses Systems ist, dass der Sterilisator so genau an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Es ist möglich Flaschen und Kleinigkeiten in einem großen Rutsch zusammen zu sterilisieren, oder bei Bedarf nur Kleinteile. Durch die Reduzierung in der Höhe nimmt der Sterilisator nicht viel Platz in der Küche ein. Mitgeliefert wird natürlich noch ein Deckel mit Griff und eine kleine Zange, mit der noch heiße Teile entnommen werden können. Nun also zum Sterilisationsprozess. Dieser dauert nur zehn Minuten. Einfach (am besten destilliertes) Wasser (130ml) in die Wasserwanne geben, Einheiten mit Flaschen etc. befüllen, ineinander stapeln, Deckel drauf und den Schalter auf „I“ stellen. Es rauscht ein wenig und der Sterilisator dampft vor sich hin (Achtung, heiß!). Nach dem Reinigungszyklus stellt er sich von alleine wieder ab. Ratsam ist es nun, noch ein paar Minuten zu warten, da die Flaschen einfach noch sehr warm sind. Wenn man kein destilliertes Wasser benutzt, bekommt das Gerät schnell leichte Kalkflecken. Ich denke aber, dass sich diese mit einem Bio-Entkalter einfach entfernen lassen. Wie bei einem Wasserkocher. Zusammengefasst handelt es sich um einen einfach zu bedienenden und zuverlässigen Sterilisator, den ich getrost jungen Familien empfehlen kann.