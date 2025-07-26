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Flaschensterilisator und -trockner
Premium
Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.
Es dauert nur 40 Minuten, bis die Flaschen bereit für die nächste Mahlzeit deines Babys sind. Nach der leistungsstarken Dampfsterilisation trocknet ein konzentrierter Luftstrahl Flaschen und Zubehör, sodass diese sofort wieder einsatzbereit sind.
Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.
4.6
von 5
163
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
MamaTin
26/07/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Kaufempfehlung
Diese Bewertung wurde für SCF293 Sterilisator verfasst
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Yashu91
28/08/2023
Deutschland
Great Product
It sterilizes the bottle well and is very efficient and easy to use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF293/00 Sterilisator verfasst
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Lottikarotti
14/02/2023
Deutschland
Passt alles!
Mehrmals täglich im Betrieb, da ich meinen Kleinen voll über das Abpumpen ernähre. Spart einem Platz in der Küche, da nach dem Trocknungsprozess gleich wieder alle Utensilien verräumt werden können. Die Heizplatte wurde ebenfalls überarbeitet und ist daher noch seltener zu reinigen und einfacher.
Vorteile
Tut exakt was es soll
Nachteile
Etwas laut beim Trocknungsvorgang
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF293/00 Sterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.