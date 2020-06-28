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Eingestellt

Philips AventHandmilchpumpe mit Flasche

SCF330/20

4.4
| (161) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Mehr Komfort, mehr Milch, praktisch für unterwegs*
Setzen Sie sich bequem hin, ohne sich nach vorne lehnen zu müssen. Unser sanftes Massagekissen stimuliert den Milchfluss. Die Avent Handmilchpumpe hat nur wenige Teile, ist leicht zusammenzusetzen, zu verwenden und zu reinigen. Sie ist leicht und kompakt, um sie einfach mitzunehmen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Handmilchpumpe mit Massagekissen

Mehr Komfort, mehr Milch, praktisch für unterwegs*

  • Einfache Verwendung unterwegs

  • Pumpe mit weichem Massagekissen

  • Inklusive Flasche und Sauger

  • Reisedeckel und Verschlussdeckel

Entspannende Position, dank einzigartigem Design

Entspannende Position, dank einzigartigem Design

Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Weiches Massagekissen zur sanften Stimulation des Milchflusses

Weiches Massagekissen zur sanften Stimulation des Milchflusses

Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Kompaktes, leichtes Design

Kompaktes, leichtes Design

Die Milchpumpe ist klein und leicht, ist einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für diskreteres Abpumpen unterwegs.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961301

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

161

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

2

28/06/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Handliche Milchpumpe mit Flasche!

Ich nutze die Milchpumpe um unterwegs oder auf Feierlichkeiten Mittermilch abzupumpen. Durch das Massagekissen an der Milchpumpe ist das abpumpen sehr angenehm. Die Milchpumpe lässt sich vollständig auseinander bauen und einfach reinigen, ideal für unterwegs.

Vorteile

Einfache Reinigung, ideal für unterwegs

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Diese Bewertung wurde für SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr kompatibel

Ich hatte die Milchpumpe sicherheitshalber vor der Geburt gekauft, genau wie die Muttermilchbecher und Flaschen. Es ist alles untereinander kompatibel so dass auch die MuttermilchBecher mit Adapter direkt unter die Milchpumpe geschraubt werden können. Nach dem Abpumpen einfach Deckel drauf und in den Kühl oder Gefrierschrank. Die Pumpe ist einfach mit einer Hand zu bedienen und gut zu reinigen. Das Gelkissen ist sehr angenehm und es geht kaum Milch verloren. Ich hoffe dass die Pumpe noch lange Zeit hält.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche verfasst

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01/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr kompatibel

Ich hatte die Milchpumpe sicherheitshalber vor der Geburt gekauft, genau wie die Muttermilchbecher und Flaschen. Es ist alles untereinander kompatibel so dass auch die MuttermilchBecher mit Adapter direkt unter die Milchpumpe geschraubt werden können. Nach dem Abpumpen einfach Deckel drauf und in den Kühl oder Gefrierschrank. Die Pumpe ist einfach mit einer Hand zu bedienen und gut zu reinigen. Das Gelkissen ist sehr angenehm und es geht kaum Milch verloren. Ich hoffe dass die Pumpe noch lange Zeit hält.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Klinisch erwiesener Komfort: 110 getestete Mütter zeigten eine deutliche Präferenz für Philips Avent im Vergleich zu einem führenden Konkurrenzprodukt

  2. Mehr Komfort: 73 % von 73 stillenden Müttern in Großbritannien sind sich einig: Diese Milchpumpe war angenehmer als ihre derzeitige Pumpe (wichtigste Marken).

  3. Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass Stress und Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe www.philips.com/avent

  4. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011