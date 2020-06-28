Eingestellt
Einfache Verwendung unterwegs
Pumpe mit weichem Massagekissen
Inklusive Flasche und Sauger
Reisedeckel und Verschlussdeckel
Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
Die Milchpumpe ist klein und leicht, ist einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für diskreteres Abpumpen unterwegs.
Auszeichnungen
4.4
von 5
161
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Hase19
28/06/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Handliche Milchpumpe mit Flasche!
Ich nutze die Milchpumpe um unterwegs oder auf Feierlichkeiten Mittermilch abzupumpen. Durch das Massagekissen an der Milchpumpe ist das abpumpen sehr angenehm. Die Milchpumpe lässt sich vollständig auseinander bauen und einfach reinigen, ideal für unterwegs.
Vorteile
Einfache Reinigung, ideal für unterwegs
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Diese Bewertung wurde für SCF330/20 Handmilchpumpe mit Flasche verfasst
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Fritzi18
01/09/2017
Deutschland
Sehr kompatibel
Ich hatte die Milchpumpe sicherheitshalber vor der Geburt gekauft, genau wie die Muttermilchbecher und Flaschen. Es ist alles untereinander kompatibel so dass auch die MuttermilchBecher mit Adapter direkt unter die Milchpumpe geschraubt werden können. Nach dem Abpumpen einfach Deckel drauf und in den Kühl oder Gefrierschrank. Die Pumpe ist einfach mit einer Hand zu bedienen und gut zu reinigen. Das Gelkissen ist sehr angenehm und es geht kaum Milch verloren. Ich hoffe dass die Pumpe noch lange Zeit hält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fato
01/09/2017
Deutschland
Sehr kompatibel
Ich hatte die Milchpumpe sicherheitshalber vor der Geburt gekauft, genau wie die Muttermilchbecher und Flaschen. Es ist alles untereinander kompatibel so dass auch die MuttermilchBecher mit Adapter direkt unter die Milchpumpe geschraubt werden können. Nach dem Abpumpen einfach Deckel drauf und in den Kühl oder Gefrierschrank. Die Pumpe ist einfach mit einer Hand zu bedienen und gut zu reinigen. Das Gelkissen ist sehr angenehm und es geht kaum Milch verloren. Ich hoffe dass die Pumpe noch lange Zeit hält.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Klinisch erwiesener Komfort: 110 getestete Mütter zeigten eine deutliche Präferenz für Philips Avent im Vergleich zu einem führenden Konkurrenzprodukt
Mehr Komfort: 73 % von 73 stillenden Müttern in Großbritannien sind sich einig: Diese Milchpumpe war angenehmer als ihre derzeitige Pumpe (wichtigste Marken).
Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass Stress und Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe www.philips.com/avent
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011