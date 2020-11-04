Kuscheltier mit ultra soft Schnuller
ab 0 Monaten
Kiefergerecht und BPA-frei
1 snuggle + 1 Schnuller (0 bis 6 M.)
Keine verzweifelte Suche nach dem Schnuller mehr! Mit dem Kuscheltier lässt sich der Schnuller ganz leicht wiederfinden.
Babys werden mit ihren weichen Kuscheltieren noch mehr Komfort beim Kuscheln erfahren. Ihre leicht beschwerten Pfoten halten den Schnuller immer an Ort und Stelle.
Das Kuscheltier ist mit allen Philips Avent Schnullern kompatibel. So können Sie eine gemischte Auswahl treffen und dabei immer das Richtige für Ihr Baby wählen.
4.7
von 5
175
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Nadi20
04/11/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Definitiv zu empfehlen!
Mein Sohn liebt diesen Elefanten. Er möchte von Geburt an keinen Schnuller und spuckt ihn immer direkt wieder aus. Ich dachte mit dem Elefant würde ihm dies nicht mehr gelingen und er könnte den Schnuller vielleicht doch das ein oder andere mal nehmen um sich zu beruhigen. Da hatte ich falsch gedacht. Er nimmt sich dafür einfach den Elefanten und spielt an ihm rum. Jedes Teil wird in den Mund gesteckt oder durch die Finger gezogen. Außerdem kuschelt er auch gerne damit. Wir haben den Elefanten zweimal, falls mal ein Ersatz her muss. Ich würde jedem eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Elefant ist total flauschig und toll verarbeitet. Bei der Ankunft roch er keineswegs nach Chemikalien o.Ä. Tolles Produkt!
Vorteile
* flauschiger Stoff * tolle Größe * kein beißender Geruch o.Ä. bei Ankunft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Maracuja Sue
06/02/2020
Deutschland
Super beruhigend!
Wir haben den Snuggle nun seit einigen Wochen in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Unser Baby spielt sehr viel damit und er wirkt beruhigend. Die Verarbeitung ist super, er lässt sich leicht waschen und nd Schnuller können schnell und einfach gewechselt werden. Wir können das Produkt jedem bedenkenlos empfehlen.
Vorteile
Beruhigung, leichte Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF348/13 ultra soft snuggle verfasst
Jessy25
03/02/2020
Deutschland
Einfach toll
Das kleine Äffchen ist einfach mega süß Hat eine super Verarbeitung Ist mega weich & wird von meinen Sohn sehr geliebt..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF348/12 ultra soft snuggle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF348/12 ultra soft snuggle verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
In einem 2016 in den USA durchgeführten Kundentest unter 112 Müttern gaben 96 % an, dass das Saugerschild weniger Abdrücke und Hautreizungen verursacht.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme von 98 % für den strukturierten Sauger, der bei unseren ultra air und ultra soft Schnullern verwendet wird.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.