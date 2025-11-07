Die Nuckel haben ein sehr schönes Design, in leuchtenden Farben, wodurch man sie schnell wieder findet, falls sie verloren gehen. Auch die Tiermotive sind sehr niedlich. Die Verpackung in der Transporthülle ist sehr praktisch. Wenn der Schnuller einen Moment verstaut werden soll, kann er dort kurz zwischengelagert werden, ohne, dass er etwas mit Speichel bedeckt oder selbst dreckig wird. Super toll ist es, dass man ihn in der Hülle auch in der Mikrowelle ganz einfach sterilisieren kann. Die Anleitung dazu steht in der kleinen Gebrauchsanweisung, sowie auch noch mal sehr vereinfacht auf der Hülle. Toll ist auch, dass die Wasserfüllhöhe in der Hülle eingestanzt ist, sodass man sich ganz nach der Hülle richten kann. Die Nuckel selbst sind super leicht und haben einen kleinen Bügel, an dem man sie z. B. an einem Band befestigt kann. Sie liegen nur teilweise auf und durch die 4 großen Luftlöcher ist die Haut des Kindes trocken und nicht von Speichel oder Schweiß bedeckt, wie bei manchen anderen Schnullern. So kommt genügend Luft an die Haut des Kindes, wodurch sich die Haut um den Mund auch nicht entzünden kann. Zudem ist auf dem flexiblen Sauger auch noch einmal die Altersangabe geprägt, sodass man diese in der Menge der Schnuller nicht vergisst. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit den Schnullern.