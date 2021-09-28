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  • Lässt die Haut deines Lieblings atmen
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Philips Avent ultra airSchnuller 18 Monate+

SCF376/23

4.7
| (343) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut deines Lieblings atmen
Der Philips Avent ultra air Schnuller verfügt über extra große Luftlöcher, um die Haut deines Babys trocken zu halten. Mit einem im Dunkeln leuchtenden Knopf kannst du den Schnuller sehen, selbst wenn das Licht ausgeschaltet ist. Er verfügt über einen extra festen Sauger für wachsende Zähne und Zahnfleisch.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Im Dunkeln leicht zu finden

Lässt die Haut deines Lieblings atmen

  • Mit im Dunkeln leuchtendem Knopf

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • Ab dem 18. Monat

Lässt die Haut deines Babys atmen

Lässt die Haut deines Babys atmen

Extragroße Luftlöcher belüften die Haut deines Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.

Extra fester Sauger

Extra fester Sauger

Der extra feste Sauger unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch.

Langanhaltendes Leuchten im Dunkeln

Langanhaltendes Leuchten im Dunkeln

Mit dem im Dunkeln leuchtenden Knopf des ultra air findest du den Schnuller deines Babys auch ohne das Licht einzuschalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

343

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Super Product !

Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…

Vorteile

Nachts kann man schnell finden

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

02/04/2021

Deutschland

Deutschland

Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig

Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.

Vorteile

Gute Größe, gute Passform

Nachteile

Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

12/09/2019

Deutschland

Deutschland

Keine nächtlichen Suchaktionen mehr

Wir haben jetzt eine Weile den Philips AVENT ultra air night Schnuller getestet und sind begeistert! Unser Kleiner schnullert gerne zum einschlafen. Wenn der Schnuller in der Dunkelheit verloren geht, ist es nun kein Problem mehr ihn wieder zu finden. Durch das dezente leuchten finden wir ihn ganz schnell wieder und müssen nicht lang suchen oder sogar extra ein Licht anmachen. Auch das tägliche reinigen in der Mikrowelle ist super schnell und super einfach! Wir sind einfach begeistert!

Vorteile

Leuchtet im Dunkeln und macht somit das wieder finden sehr leicht

Nachteile

Keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.