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  • Lässt die Haut deines Babys atmen
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Philips Avent Schnullerultra air für die Nacht

SCF376/26

4.7
| (343) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut deines Babys atmen
Beruhigend und atmungsaktiv mit großen Luftlöchern. 9 von 10 Eltern sind sich einig: Philips Avent ultra air Schnuller sind bequem für mein Kind.** Die Schnuller leuchten sogar im Dunkeln und sind dadurch immer leicht zu finden. Jetzt 80 % pflanzenbasiert.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Im Dunkeln leicht zu finden

Lässt die Haut deines Babys atmen

  • Im Dunkeln leuchtende Kappe

  • BPA-frei

  • Doppelpack, 80 % pflanzenbasiert*

  • 0 bis 6 Monate

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

343

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Super Product !

Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…

Vorteile

Nachts kann man schnell finden

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

02/04/2021

Deutschland

Deutschland

Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig

Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.

Vorteile

Gute Größe, gute Passform

Nachteile

Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

12/09/2019

Deutschland

Deutschland

Keine nächtlichen Suchaktionen mehr

Wir haben jetzt eine Weile den Philips AVENT ultra air night Schnuller getestet und sind begeistert! Unser Kleiner schnullert gerne zum einschlafen. Wenn der Schnuller in der Dunkelheit verloren geht, ist es nun kein Problem mehr ihn wieder zu finden. Durch das dezente leuchten finden wir ihn ganz schnell wieder und müssen nicht lang suchen oder sogar extra ein Licht anmachen. Auch das tägliche reinigen in der Mikrowelle ist super schnell und super einfach! Wir sind einfach begeistert!

Vorteile

Leuchtet im Dunkeln und macht somit das wieder finden sehr leicht

Nachteile

Keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)

  2. Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).

  3. Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).

  4. Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.

  5. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.