Tragekomfort für maximale Bewegungsfreiheit

Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende das Trageband und die Bandeinsteller, um die Passform präzise einzustellen.