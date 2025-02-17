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SCF531/11R1
Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.
Die elektrische Philips Avent Einzelmilchpumpe ist für effektives* und komfortables Abpumpen geeignet. Sie ahmt den Rhythmus Ihres Babys nach und ist leistungsstark, sanft und leicht – Ihr idealer Partner für freihändiges Abpumpen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Verschiedene Unternehmen haben ihre eigene Definitionen für eine Generalüberholung. Wir bei Philips bereiten hauptsächlich Produkte auf, die von Kunden innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf oder über unsere Abonnementprogramme an uns zurückgegeben werden. Daher wurden die meisten Produkte gar nicht gebraucht oder nur wenig gebraucht
Dein Produkt funktioniert einwandfrei! Aufbereitete Produkte haben immer eine 2-jährige Garantie. Eine erweiterte Garantie kann nach Registrierung für bestimmte Produkte gelten.
Das Produkt ist vollständig sauber! Jedes Gerät wird strengen Qualitäts- und Leistungstests unterzogen. Alle Produkte werden desinfiziert und hygienebezogene Komponenten oder Zubehörteile werden bei Bedarf ausgetauscht (z. B. die Rasierklingen oder Küchengeräte). Es können leichte Gebrauchsspuren sichtbar sein.
Die Produkte verfügen über alle Original-Funktionsteile und -Zubehörteile. Bei Werbegeschenken ist dies nicht der Fall (wie Aquafilter).
Die Produkte werden in ihrer Originalverpackung oder in einfachen Recycling-Kartons aus recyceltem Material versandt.
Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen**.
Die Motoreinheit liefert die Leistung, die Sie von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwarten, und ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.
Unser einzigartiges SkinSense Silikon-Brustkissen wurde für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Das Brustkissen besteht aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.
Die vollständig durchsichtige Auffangschale bietet freie Sicht. Sie hilft dir, deine Brustwarze richtig auszurichten, um die Milch optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.
Unsere Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.
Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende das Trageband und die Bandeinsteller, um die Passform präzise einzustellen.
Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.
Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.
Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen, und die richtige Passform ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Unser Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen eignet sich für 99 % der Mütter. Du kannst sie separat kaufen, sodass du ultimativen Komfort beim Abpumpen erlebst.
Leistung
Material
Lieferumfang
Benutzerfreundlichkeit
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