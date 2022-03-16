Einfaches Trinken
200 ml
ab dem 6. Monat
Junge
.
Das Ventil ist im Trinkschnabel integriert und stellt sicher, dass der Zusammenbau schnell und stressfrei erfolgt.
Der Behälter des Schnabelbechers ist mit einem einfachen Griff für kleine Hände ausgestattet.
4.2
von 5
109
Bewertungen
88%
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Sunny02503
16/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Rundum ein toller Becher
Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.
Vorteile
Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher
Nachteile
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Diese Bewertung wurde für SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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Ani67
15/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!
Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.
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Diese Bewertung wurde für SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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Jana91
15/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Toller Trinklernbecher
Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.
Vorteile
Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel
Nachteile
Silikon verfärbt
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Diese Bewertung wurde für SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.