Eingestellt
SCF608/01
Hygiene unterwegs
Das Trinkenlernen ist mit den Philips Avent Bechern für Kleinkinder nun besonders einfach. Der aufklappbare Deckel sorgt für einen immer sauberen Trinkschnabel, sogar unterwegs. Die Becher sind erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach.
260 ml
Trinkschnabel (12m+)
Mit Griffen
Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
5.0
von 5
1
Bewertung
YRMA
28/07/2011
France
Diese Bewertung wurde für SCF608/06 Tasse décorée fille verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF608/06 Tasse décorée fille verfasst