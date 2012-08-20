Eingestellt
Hygiene unterwegs
Dieser Philips Avent Becher für einen schnelleren Getränkefluss eignet sich ideal für aktive Kleinkinder. Er ist erstaunlich tropfsicher, ob beim Schütteln oder Werfen. Dabei ist das Trinken daraus ganz einfach. Der Becher hat einen aufklappbaren Deckel sowie einen praktischen Clip, um ihn am Gürtel oder Kinderwagen zu befestigen.
340 ml
ab 18 Monaten, Sport-Trinkschnabel
Das patentierte Ventil kontrolliert den Getränkefluss und verhindert ein Auslaufen, selbst wenn die Flasche auf dem Kopf steht oder auf der Seite liegt.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Avent Decorated Cup verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Avent Decorated Cup verfasst
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Tasse décorée Avent verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/01 Tasse décorée Avent verfasst
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy verfasst