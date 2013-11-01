Klassik-Sauger
Sauger für Neugeborene
ab 0 Monaten
Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.
Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *
Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.
4.2
von 5
15
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF631/27 Anti-colic Sauger verfasst
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verbatim158
01/11/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt!
Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!
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Mami88
05/10/2011
Deutschland
Einfach sehr gut!
Wieder einmal hält Avent seine Versprechen: Unser Kleiner geht nach wie vor auch an die Brust, allerdings spuckt er da die Hälfte aus und schluckt viel Luft (weshalb wir überhaupt erst angefangen haben, abzupumpen und mit der Flasche zu füttern.), mit Flasche ist das merklich weniger geworden. Er ist weniger aufgetrieben und schreit dementsprechend auch weniger. Und im Gegensatz zu den NUK-Saugern bekommt er hier auch was raus. Bis jetzt ist noch keiner der Sauger undicht o.ä. geworden, obwohl wir nur 2 haben, sprich sie sind im Dauergebrauch und werden dementsprechend oft benutzt/gereinigt/dampfsterilisiert. Mit dem Deckel ist die Flasche wirklich dicht, auch beim Erwärmen bzw wenn man mal eine Flasche aus Pulver aufschüttelt.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.
Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011