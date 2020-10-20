Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Nahrungszubereiter
Alle Serien
Philips Avent 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
Eingestellt
Support
SCF708/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Bedienungsanleitung
Alle (5)
Ist das Produkt spülmaschinenfest?
Wozu dient der orange Kunststoff auf dem Boden der Schüsseln/Teller?
Ist der Aufdruck sicher?
Wie lange kann ich eine Schüssel/einen Teller verwenden?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Der Aufdruck auf meiner Schüssel/meinem Teller wirft Blasen oder blättert langsam ab. Was soll ich tun?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter