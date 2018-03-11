Eingestellt
4.4
von 5
9
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten verfasst
Emmaline
25/05/2017
United Kingdom
Excellent spoons
I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+ verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Weiche Spitze für USA ausgeschlossen