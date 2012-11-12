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Eingestellt

Philips AventGroßes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten

SCF716/00

4.1
| (19) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen
Philips Avent Geschirrset für Babys SCF716/00 für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen Ihres Kindes
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ess-Lern-Set für Kleinkinder

Für mehr Spaß beim Lernen und beim Essen

  • BPA-frei

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

Mit führender Kinderpsychologin entwickelt

0 % BPA

Einfach zu reinigen, spülmaschinenfest

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

19

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2

12/11/2012

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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12/11/2012

Deutschland

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sehr schönes Produkt

Schönes kinderfreundliches Design, gut zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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27/08/2012

Deutschland

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Mein Sohn liebt es!

Mein Sohn und ich sind sehr begeistert von dem Produkt! Die Größe und Form des Löffels sind optimal. Durch die flache Form ist es überhaupt kein Problem, dass die Speise auch komplett im Mund landet. Die Gabel haben wir noch nicht ausprobieren können, aber bald wird auch diese benutzt. Dazu muss ich sagen, dass der Löffel auch für andere Sachen gut zugebrauchen ist, nämlich das Herumkauen auf dem Griff. Beim Zahnen sehr hilfreich. ;-) Die Teller sind klasse. Durch die Antirutsch-Unterseite passiert kein Unglück auf dem Tisch. Ich bin ein begeisterter Fan von Avent/Philips und es hat mich nicht enttäuscht. Auf jeden Fall zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF716/00 Großes Ess-Lern-Set für Kinder ab 6 Monaten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 