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  • Praktisch für Mahlzeiten unterwegs
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Eingestellt

Philips AventKinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Praktisch für Mahlzeiten unterwegs
Das Philips Avent Reisebesteckset SCF718/00 bietet Müttern eine hervorragende Lösung für unterwegs. Im Set enthalten sind ein Löffel und eine Gabel für Kinder ab 12 Monaten sowie eine Transporttasche, mit der das Besteck unterwegs hygienisch sauber bleibt.
Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Für hygienisches Besteck unterwegs

Praktisch für Mahlzeiten unterwegs

Babys erstes Besteck

Spezieller Griff für kleine Hände – ideal für selbstständiges Essen

Spezieller Griff für kleine Hände – ideal für selbstständiges Essen

Rutschfeste Griffe für einfaches Greifen und sichere Ablage auf dem Tellerrand

Rutschfeste Griffe für einfaches Greifen und sichere Ablage auf dem Tellerrand

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Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden verfasst

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 