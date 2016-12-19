Eingestellt
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden verfasst
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+ verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+ verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.