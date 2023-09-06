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  • Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs
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Eingestellt

Philips AventNahrungs-Mehrwegbecher

SCF721/20

4.3
| (169) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs
Die Philips Avent Becher zur Nahrungsaufbewahrung sind vielseitig, einfach zu verwenden und so entwickelt, dass sie mit Ihrem Baby mitwachsen. Sie eignen sich perfekt für zu Hause und unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Mit auslaufsicherem Deckel

Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs

  • Set

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

Philips Avent Mehrwegbecher haben einen Deckel, der durch seinen festen Verschluss für sichere Aufbewahrung und Transport sorgt.

Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt

Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt

Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt.

Ein ordentlicher Kühl- und Gefrierschrank

Ein ordentlicher Kühl- und Gefrierschrank

Für einen ordentlichen Kühl- und Gefrierschrank.

Technische Daten

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4.3

von 5

169

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

06/09/2023

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Gute Qualität.

[Employee of philipsglobal] Die Philips Avent Nahrungs-Mehrwegbecher haben mich positiv überrascht. Sie sind dicht und bieten eine hervorragende Möglichkeit, Lebensmittel sicher aufzubewahren. Das Stapeln der Becher ist ein Kinderspiel und sie nehmen nur wenig Platz in der Küche oder im Kühlschrank ein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super! Die Becher sind langlebig und robust, und ich habe keine Probleme mit auslaufenden Flüssigkeiten oder undichten Verschlüssen gehabt. Das ist besonders wichtig, wenn man unterwegs ist oder die Becher im Rucksack transportiert. Die dichte Versiegelung gibt mir die Sicherheit, dass keine unerwünschten Unfälle passieren. Ein weiterer großer Pluspunkt ist die einfache Reinigung. Die Becher lassen sich mühelos auseinandernehmen und sowohl per Hand als auch in der Spülmaschine gründlich reinigen. Das spart mir Zeit und sorgt dafür, dass die Becher stets hygienisch sind.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF721/20 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst

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29/08/2023

Deutschland

Deutschland

Tolles Set

Die Philips Avent Nahrungsaufbewahrungsbehälter sind ideal für zu Hause oder auch unterwegs. Geeignet für die Spülmaschine oder den Sterilisator sind sie sehr leicht zu reinigen. Wir sind sehr zufrieden!

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28/08/2023

Deutschland

Deutschland

Ein durchdachtes vielseitig einsetzbares Produkt

Wir durften die Aufbewahrungsboxen im Rahmen eines Produkttestes unentgeltlich testen. Seitdem nutzen wie due Boxen täglich zur Beikost. Sie sind sehr praktisch weil vielseitig einsetzbar, wir nutzen Sie um Brei aufzubewahren, Sie können in den Gefrierschrank und passen auch perfekt in umserem Breiwärmer. Die Deckel halten zuverlässig dich und auch zum warm machem in der Mikrowelle eignen Sie sich gut. Nach mehrmaligem waschen sind keine großen Verfärbungen sichtbar. Die Boxen riechen auch nicht unangenehm nach Plastik oder Chemie und liegen gut in der Hand. In der Spülmaschine lassen Sie sich leider nicht ao gut waschen, da fliegen Sie wegen dem geringen Gewicht umher und stören dabei den Waschprogramm. Per Hand waschen geht aber gut und schnell.Insgesamt ein gut durchdachtes und vielseitig einseitzbares Produkt.

Vorteile

Liegt gut in der Hand, kann in den Gefrierschrank, in den Breiwärmer, in die Mikrowelle. Für Milch und Brei geeignet, wiederverwendbar, hält dicht.

Nachteile

Fliegt in der Spülmaschine rum

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Diese Bewertung wurde für SCF721/20 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 