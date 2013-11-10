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  • Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken
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Eingestellt

Philips AventErwachsenen- Trinklernbecher

SCF784/00

4
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken
Unterstützen Sie Ihr Kleinkind beim Übergang vom Trinken aus dem Schnabelbecher zum Trinken aus einer offenen Tasse – ohne zu kleckern! Dank der Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt fließt die Flüssigkeit nur aus dem Becher, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Der ideale Übergangsbecher für wachsende Kleinkinder

Unterstützung beim Übergang zum richtigen Trinken

  • 340 ml

  • 340 ml

  • ab dem 12. Monat

Trinken am gesamten Rand – genauso wie bei einer offenen Tasse

Trinken am gesamten Rand – genauso wie bei einer offenen Tasse

Dieser Becher ohne Trinkschnabel ermöglicht das Trinken am gesamten Rand, genauso wie bei einer normalen Tasse.

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

Das Design dieses Bechers ohne Trinkschnabel ermöglicht eine gesunde Entwicklung der Zähne.

Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt

Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt

Dieser Becher ohne Trinkschnabel verfügt über ein einzigartiges Ventil, das durch Lippenkontakt aktiviert wird, sodass nur dann Flüssigkeit aus dem Becher kommt, wenn die Lippen des Kindes auf den Rand gedrückt werden. Zwischen dem Schlucken schließt sich das Ventil automatisch, und Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Auslaufen oder Flecken machen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher verfasst

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Grote-mensenbeker verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF784/00 Grote-mensenbeker verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 77 % der befragten Kinderzahnärzte bestätigen, dass dieser Becher eine gesunde Zahnentwicklung ermöglicht (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)

  2. 72 % der befragten Kinderzahnärzte würden die Technologie zur Aktivierung durch Lippenkontakt weiterempfehlen (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016)