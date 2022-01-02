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  • Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
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Philips AventStrohhalmbecher

SCF798/01

4.1
| (279) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*
Der Philips Avent Becher mit flexiblem Strohhalm ist mit seiner ergonomischen Form die perfekte Wahl für heranwachsende, aktive Kleinkinder. Zudem ermöglicht er eine gesunde Zahnentwicklung.* Gemeinsam mit Experten entwickelt – für einen optimalen Strohhalmbecher.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ventil zum Schutz vor Auslaufen verhindert Kleckern

Ermöglicht eine gesunde Zahnentwicklung*

  • Becher mit flexiblem Strohhalm

  • 300 ml

  • ab dem 12. Monat

  • 1er-Pack

Philips Avent Becher passen sich der Entwicklung Ihres Kindes an

Selbständiges Trinken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Kindes. Wir unterstützen Kinder auf ihrem Weg zum selbstständigen Trinken, sodass der Übergang vom Stillen oder der Flasche zu einer offenen Tasse einfach gestaltet wird. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften zusammen und haben unsere verschiedenen Lösungen mit Saugern, weichen und harten Trinkschnäbeln, Strohhalmen und Bechern zum Trinken am gesamten Rand so entwickelt, dass sie sich der Entwicklung Ihres Kindes anpassen und die neuentwickelten motorischen und Trinkfähigkeiten unterstützen. Bei der Entwicklung unserer erstklassigen Lösungen stehen Komfort und Hygiene an erster Stelle.

Ergonomische Form und rutschfeste Oberfläche für sicheren Griff

Der 300-ml-Becher hat die perfekte Größe, um Ihr Kind den ganzen Tag und während Aktivitäten mit Flüssigkeit zu versorgen. Der aufklappbare Deckel hält den Strohhalm unterwegs hygienisch sauber. Dank der ergonomischen Form und rutschfesten Oberfläche ist er für kleine Hände leicht zu greifen, damit Ihr Kind bequem selbstständiges Trinken erlernen kann.

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der kurze Strohhalm ist flexibel für einfaches Trinken bis zum letzten Schluck

Der untere Teil des Strohhalms flexibel, sodass er die Flüssigkeit leicht erreicht und eine natürliche Trinkposition unterstützt.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.1

von 5

279

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

02/01/2022

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Unserem kleinen hat es sehr gut gefallen. Er kann es gut in seinen Händen halten. Es tropft nicht und ist verschließbaren. Auch die Optik hat überzeugt.

Vorteile

Es tropft nicht. Ist verschließbar. Gut zu halten.

Nachteile

Nichts

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Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst

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16/12/2021

Deutschland

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Einfach genial!

Der Becher hat meinem Kind (1 Jahr 4 Monate) sofort gefallen: das süße Dinosaurier-Design, intensive grüne Blickfang-Farbe und die bequeme Form fürs Halten. Das Gewicht ist auch genau das richtige für kleine Hände, bzw. nicht zu schwer fürs Hochheben und Tragen. Alle Teile sind zudem spülmaschinenfest. Was mir besonders gefällt, ist der festsitzende Gummiring drin. Mit anderen NoName-Becher hatte ich ständig das Problem mit dem Verrutschen des Rings und wenn man beim Befüllung des Bechers nicht aufgepasst, läuft das Wasser beim nächsten Umkippen sofort aus. Mit Philips Becher hatten wir das Problem niemals gehabt. Der Philips Strohhalmbecher ist absolut empfehlenswert und ich werde diesen jederzeit wieder kaufen.

Vorteile

Bequem, praktisch, zuverlässig

Nachteile

Keine entdeckt

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Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst

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15/12/2021

Deutschland

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Strohhalmtrinkbecher funktioniert sehr gut

Der Trinkbecher ist schön handlich, meine Tochter kommt damit super zurecht. Kann ihn allein öffnen und schließen. Der Strohhalm ist so gebogen, dass fast alle Flüssigkeit getrunken werden kann, ohne den Becher sehr schräg zu halten. Dass einzige Manko ist, dass etwas Flüssigkeit im Endstück verbleibt und beim schließen ein wenig ausläuft. Sonst ein rundum gelungenes Produkt.

Vorteile

Richtige Größe, passt in Kinderhände

Nachteile

Etwas Flüssigkeit läuft aus dem Strohhalmende aus.

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Diese Bewertung wurde für SCF798/00 Strohhalmbecher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 90 % von 200 US-Kinderzahnärzten bestätigen, dass das Design unseres Strohhalmbechers eine gesunde Dentalentwicklung fördert. 89 % bestätigen, dass das Trinken mit einem Strohhalm die Mundmuskulatur fördert (unabhängige Online-Umfrage, USA, April 2016). Entwickelt in Zusammenarbeit mit Logopäden, Zahnärzten, Ergonomen und Hebammen.