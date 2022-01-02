Ich finde den Strohhalmbecher von Philips Avent einfach klasse!! Zunächst einmal ist die Optik sehr ansprechend. Er hat eine schöne Farbe, die meinem Kind gefällt. Der Becher ist schön stabil und bietet einfach die gewohnte tolle Qualität der Philips Avent Linie! Der Becher ist so geformt, dass ihn die kleinen Madchenhände halten können und insbesondere die Noppen in der Mitte verhindern, dass der Becher aus den kleinen Händchen wegrutscht. Ich hatte zunächst einige Befürchtungen, dass der Strohhalm durch die immer wieder genutzte Kappe schnell abbricht und auch, dass die Kappe nicht ausreicht und das Getränk ausläuft. Mein Kind neigt dazu, die Flasche leider einfach irgendwo liegen zu lassen. Doch ich bin sehr angenehm davon überrascht, dass der Strohhalm sehr stabil ist und die Kappe, wenn sie zu ist bzw. über den Strohhalm geschoben, auch wirklich dort bleibt und nicht zu leicht zurückgeschoben werden kann. Das ist wirklich toll!!! Ich bin auch sehr erleichtert, dass meine Tochter relativ schnell für sich diesen schönen Strohhalmbecher akzeptiert hat. Das war nämlich meine andere Befürchtung, dass das nicht gut gelingen würde. Einzig muss sie sich manchmal daran erinnern, dass sie die Flasche beim Trinken nicht mehr kopfüber heben muss wie bei ihren früheren Babyfläschchen, damit das Getränk kommt, sondern es kann aus Flasche getrunken werden, wenn man sie einfach nach unten hält. Einfach zusammenzusetzen, spülmaschinenfest und ideal für kleine Kinderhände! Alles in einem ein tolles, robustes, wunderschönes Produkt in der gewohnten soliden Qualität von Philips Avent! Für mich eine absolute Kaufempfehlung und ich bin froh, dass ich das Produkt kennenlernen und testen durfte! Vielen lieben Dank!!!!!