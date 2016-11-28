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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Philips AventAnti-colic-Babyflasche

SCF810/00

4.3
| (60) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Unsere Anti-colic Flasche ist so konzipiert, dass keine Luft in den Magen deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren und gleichzeitig die Unterbrechungen bei der Nahrungsaufnahme zu verringern. Das innovative Anti-Kolik-System hält die Luft weg vom Babybauch.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt für unterbrechungsfreies Füttern

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 1 Flasche

  • 125 ml

  • Sauger für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.3

von 5

60

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

28/11/2016

Deutschland

Deutschland

Beste Sauger für Neugeborene

Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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09/04/2013

Deutschland

Deutschland

super

also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF560/27 Classic+ baby bottle verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0% BPA, gemäß EU-Verordnung 10/2011

  2. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  3. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  4. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.