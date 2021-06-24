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  • Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
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Eingestellt

Philips AventAnti-Colic mit AirFree™-Ventil

SCF810/24

4.6
| (121) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft
Das AirFree™ Ventil ist so designt, dass der Sauger stets mit Milch und nicht mit Luft gefüllt ist. Somit nimmt das Baby weniger Luft zu sich und kann beim Füttern in einer aufrechten Position sitzen. Auf diese Weise werden häufig auftretende Probleme beim Füttern reduziert.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt, um Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren*

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

  • 2 Flaschen

  • 125 ml

  • Sauger für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Einfaches Füttern in einer aufrechten Position

Der Sauger bleibt voll Milch, selbst bei horizontaler Haltung, sodass dein Baby in einer natürlicheren, aufrechten Position trinken kann. Dies hilft, Reflux und das Schlucken von Luft zu reduzieren und macht das Stillen angenehmer für dich und dein Kind.

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Ein Sauger gefüllt mit Milch, nicht mit Luft

Unser einzigartiges AirFree™ Ventil entfernt die Luft aus dem Sauger, sodass dein Baby beim Trinken weniger Luft schluckt. Dies kann Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Das Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken und Unwohlsein*

Klinische Studien haben gezeigt, dass die Philips Avent Flasche Koliken und Unwohlsein* reduziert. Wie? Ein Ventil im Sauger verhindert das Entstehen eines Vakuums, während dein Baby trinkt, und sorgt so für ununterbrochenen Nahrungsfluss. Dies kann helfen, Koliken, Blähungen, Erbrechen und Aufstoßen zu reduzieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961254

Bewertungen

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4.6

von 5

121

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

24/06/2021

Deutschland

Deutschland

Angenehmes Füttern

Da unser Kleiner einfach nicht an die Brust wollte mussten wir bei Zeit abpumpen und die Flasche geben. Er ist sehr gierig beim Trinken und hat dadurch sehr viel Luft geschluckt - auf die Folgen muss ich nicht weiter eingehen. Kurz und gut: wir haben uns die Anti-Kolik Flaschen 0+ geholt mit dem Airfree Ventil und sind begeistert!!! Langsames trinken, kein Drama - einfach top!!! Wir bleiben bei den 0+ Saugern, da er sehr gut zieht und viel Kraft hat und ihn der 0+ Sauger somit etwas mehr anstrengt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst

24/05/2020

Deutschland

Deutschland

Weniger Luftblässchen, weniger Blähungen

-Wir durften die Philips Avent Anti-colic mit AirFree™-Ventil SCF810/14 testen. - Meine Tochter hat die Philips Avent Anti-colic mit AirFree™-Ventil SCF810/14 sofort angenommen. Die Flasche ist gut verarbeitet und durch das Ventil waren auch keine Luftbläschen im Sauger, was den Vorteil hat, das sie weniger Luft geschluckt hat, und auch habe ich das Gefühl habe das ihre Blähungen weniger geworden sind.

Vorteile

Weniger Luft und Blähungen, einfache Handhabung

Nachteile

/

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Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst

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05/04/2018

Deutschland

Deutschland

Auslauf-Schutz

Mir gefällt die neue Anti Colic Flasche von Avent sehr gut, da ein Ventil vorhanden ist, was verhindert, dass die lästigen Luftblasen im Sauger entstehen. Daher denke ich, dass mein Baby wirklich weniger Probleme mit Bauchweh hat. Außerdem finde ich super, dass aus dem Sauger die Milch nicht von alleine raustropft.

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Diese Bewertung wurde für SCF810/14 Anti-colic mit AirFree™-Ventil verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Mit dem AirFree™ Ventil schluckt Ihr Baby weniger Luft. Der Sauger bleibt voll Milch, auch in der aufrechten Fütterposition. Wenn Ihr Baby weniger Luft schluckt, können Sie verschiedenen Problemen beim Füttern entgegenwirken, wie etwa Koliken, Reflux und Blähungen.

  2. 80 % der Mütter bestätigen, dass ihr "Baby weniger Probleme beim Füttern" hatte; in einem Heimtest mit 144 Müttern in den USA im Jahr 2017

  3. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys.

  4. Was sind Koliken und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen, Unwohlsein, Blähungen und Erbrechen.